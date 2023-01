B. Netanyahou rencontre la mère d'Avera Mengistu, otage du Hamas

Le Hamas retient en otage un autre israélien ainsi que les dépouilles de 2 soldats tombés au combat en 2014

Deux semaines après la publication par le Hamas d'une vidéo d'Avera Mengistu, otage israélien dans la bande de Gaza, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rencontré lundi la mère du jeune homme, Agranesh pour une évaluation de la situation en présence du secrétaire militaire. Avera, souffrant de problèmes mentaux était rentré dans la bande de Gaza de son gré avant d'être capturé par le Hamas, en septembre 2014.

Dans la vidéo publiée, le Hamas souligne l'échec du chef d'état-major sortant et "son mensonge envers son peuple et son gouvernement avec des réalisations imaginaires et illusoires". On entend également Avera parler de manière fragmentée, se présenter et dire "Jusqu'à quand vais-je rester là? Après toutes ces années de souffrance. Où sont l'État et le peuple d'Israël ?".

Le mouvement terroriste détient également les corps d'Oron Shaul et Hadar Goldin tombés au combat en 2014, ainsi qu'un autre Israélien retenu en otage.