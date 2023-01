Avis de tempête en Israël

Inondations, tempêtes de sable et neige sur le mont Hermon sont attendues

Après des semaines anormalement chaudes et sèches pour la saison, le service météorologique israélien avertit d'une tempête qui va frapper le pays jusqu'à mercredi inclus avec un net refroidissement des températures.

Des pluies localisées accompagnées d'orages sont attendues sur le nord et le centre du pays, tandis que des vents forts souffleront principalement le long de la plaine côtière. On craint des inondations à partir de mardi matin dans la plaine côtière du nord ainsi que dans le désert de Judée et dans la région de la mer Morte. La neige devrait de nouveau faire son apparition sur le mont Hermon au nord, pendant que le sud devrait être frappé par des tempêtes de sable. Le temps devrait être plus clément à partir de jeudi même si les températures resteront anormalement basses pour la saison.

Jack Guez/AFP Archive - Zone inondée dans la ville d'Ashkelon au sud d'Israel, en janvier 2020

Face à l'avis de tempête, l'Autorité de la nature et des parcs a averti qu'il était absolument interdit de pénétrer à pied ou en voiture dans le lit des cours d'eau jusqu'à ce que le niveau de l'eau baisse complètement, de même qu'il était prohibé de s'approcher du bord d'un cours d'eau lors d'une crue de peur que la berge ne s'effondre.

Le ministère du Bien-être et de la Sécurité sociale a indiqué pour sa part qu'il fournirait un hébergement dans des hôtels et des motels aux sans-abri pendant la tempête. Les services d'urgence du Magen David Adom assurent être prêts à fournir l'assistance nécessaire à la population en augmentant notamment ses véhicules 4x4 en service afin de pouvoir sillonner les routes même en cas d'inondations.

Il est demandé au public d'être particulièrement attentif aux dangers qui peuvent survenir en raison de la météo, et d'être en contact avec les membres de la famille et les voisins âgés afin de s'assurer qu'ils sont protégés du froid.