Israël : les prisonniers sécuritaires reçoivent du Viagra et du Cannabis

"Les médicaments sont administrés aux détenus conformément aux procédures"

Les prisonniers de sécurité palestiniens en Israël reçoivent des médicaments, dont certains ne sont pas inclus dans le panier de médicaments des citoyens israéliens, révèle Channel 12. Parmis ces médicaments figurent du Viagra, ou des anxyolitiques et antidépresseurs comme le Cipralex, du Prozac, du Xanax ou encore le cannabis. De nombreuses questions se posent sur l'utilité de ces médicaments pour les prisonniers sécuritaires.

L'organisation Lavi, qui a collecté les données, a déclaré que "la prison israélienne est devenue une blague pour les terroristes, et les élus doivent répondre par des actes et non plus des mots".

"Les médicaments sont administrés aux détenus conformément aux procédures. Le cannabis médical fourni contre paiement n'est donné qu'aux détenus qui détiennent des licences qui leur ont été délivrées par le ministère de la Santé ou ceux autorisés en son nom. Les détenus souffrant de maladies mentales sont traités avec des médicaments selon les instructions d'un psychiatre. Tandis que le Viagra est un médicament utilisé pour diverses indications médicales", a réagi le Service pénitentiaire.

La semaine dernière, des dizaines de prisonniers sécuritaires palestiniens ont fêté l'attentat de Jérusalem qui a fait 7 morts à Neve Yaakov et ont été placés à l'isolement.