Israël : la détresse et les problèmes psychologiques chez les ados en forte hausse depuis la pandémie

En 2021, 40% des mineurs ayant tenté de mettre fin à leurs jours avaient moins de 14 ans

Les enfants et les adolescents israéliens sont confrontés à une grande détresse et à une détérioration de leur santé mentale depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus, indique le Conseil national de l'enfance dans son rapport annuel. "Ce rapport devrait résonner aux oreilles de chaque décideur comme une sonnette d'alarme", a déclaré Vered Windman, directrice exécutive du groupe de défense des droits de l'enfant. "Ce qui n'est pas abordé et corrigé aujourd'hui aura des effets désastreux demain. Nous ne pouvons pas permettre que ces chiffres soient noyés dans le discours politique."

Selon le rapport qui a été présenté au président Isaac Herzog, le nombre d'enfants nécessitant des soins psychiatriques urgents a augmenté de 19% entre 2019 et 2021.

La caisse de santé Maccabi a indiqué que les diagnostics de dépression majeure chez les adolescents âgés de 12 à 17 ans ont augmenté de 39% en 2021. Les diagnostics d'anxiété ont augmenté de 33%, le stress et la détresse émotionnelle de 20%, et les troubles alimentaires ont bondi de 56% par rapport aux données de 2019.

Les tendances suicidaires chez les enfants et les adolescents ont également connu un pic puisque le nombre de tentatives de suicide enregistrées dans cette tranche d'âge a grimpé de 925 cas à 1 042 entre 2019 et 2021, soit une augmentation de 13%. En 2021, 40% des mineurs ayant tenté de mettre fin à leurs jours avaient moins de 14 ans.

Les psychologues scolaires ont enregistré une hausse de 43% des séances avec des élèves ayant exprimé des tendances suicidaires en 2021.

En outre, 29 800 adolescents âgés de 15 à 17 ans ne travaillaient pas ou n'étaient soumis à aucun cadre éducatif en 2021, ce qui représente une hausse de 21% par rapport à 2019. Ces chiffres sont encore plus élevés dans le secteur arabe où 12,8% des jeunes de cette tranche d'âge ne travaillent pas et ne sont pas scolarisés, contre seulement 4,3% chez les Juifs.