Israël : un traitement révolutionnaire contre le cancer administré pour la 1ère fois

Pour la première fois, les médecins du centre médical Wolfson de Holon ont mis en œuvre avec succès un nouveau traitement pour le cancer du pancréas. Le traitement consistait à injecter une substance radioactive appelée Oncosil à un patient chez qui on avait diagnostiqué un cancer du pancréas à un stade avancé. Cette technique innovante a été approuvée par la Food and Drug Administration américaine en tant que technologie de pointe et a déjà été administrée à environ 250 patients atteints de cancer en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

"Alors qu'aujourd'hui, le traitement accepté pour les patients atteints d'un cancer du pancréas est l'un des deux types de chimiothérapie, ce traitement unique permet de délivrer une quantité importante et concentrée de radiations directement dans la tumeur sans affecter ni endommager les autres organes", a expliqué le Dr Tomer Griner, directeur de l'unité d'endoscopie invasive.

Par ailleurs, selon les derniers développements israéliens de la société EARLY, les rats pourraient détecter de manière précoce le cancer du poumon grâce à leur odorat. Les rats, en plus d'être des animaux très intelligents, ont un odorat mille fois plus précis que les machines fabriquées par l'homme. Le système révolutionnaire, développé par la société EARLY, permet ainsi de détecter le cancer du poumon à un stade très précoce de la maladie, avec un taux de réussite de 93 %, en utilisant des échantillons d'urine des patients et l'odorat du rat.