Israël : un trafic de drogue déjoué à la frontière syrienne

Les deux fournisseurs en possession de 21 kg de drogue ont été arrêtés

Les soldats de Tsahal et la police israélienne ont déjoué un trafic de drogue à la frontière syrienne, a rapporté mardi l'armée dans un communiqué. La surveillance de l'armée israélienne a permis d'identifier plus tôt ce mardi un certain nombre de suspects qui ont tenté de faire entrer clandestinement de la drogue en territoire israélien, dans la zone des divisions du Golan et du Hermon.

Les soldats de Tsahal et de la police israélienne envoyés dans la zone ont déjoué la contrebande et ont arrêté les deux fournisseurs en possession de 21 kg de drogue d'une valeur estimée à plusieurs centaines de milliers de shekels. Les Syriens, âgés de 30 et 33 ans, seront présentés demain à un tribunal afin de prolonger leur détention provisoire, selon la police.

"L'armée israélienne continuera à être déployée dans la zone frontalière afin de maintenir la souveraineté de l'État d'Israël", conclut le communiqué.