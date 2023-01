Six chercheurs israéliens reçoivent la prestigieuse subvention du Conseil européen de la recherche

"Les chercheurs de l'Université hébraïque sont constamment à la pointe des dernières découvertes"

L'Université hébraïque de Jérusalem a annoncé mardi que le Conseil européen de la recherche (CER) avait attribué à six chercheurs israéliens la prestigieuse bourse du CER pour leurs propositions d'études innovantes, parmi des milliers de candidatures reçues. Les subventions du CER, qui s'élèvent à environ 2 millions d'euros par projet de recherche, sont accordées dans le cadre du programme "Horizon Europe" de l'Union européenne à des chercheurs pionniers. Sur les 18 propositions d'études israéliennes qui ont été soumises en 2022, six de l'Université hébraïque ont été retenues pour la bourse.

Le professeur Nir Bar-Gil, pour sa recherche sur un microscope à corrélation magnétique à super-résolution; le Dr Yaniv Elkobi, pour un cilium nouvellement identifié dans la méiose, décryptant les principes et les mécanismes du cilium zygotène; le Dr. Shilo Rozenwasser, pour sa recherche sur l'amélioration de la productivité des cultures en soulageant l'effet inhibiteur imposé à la photosynthèse par le réseau de régulation redox; le professeur Eyal Ben-Zvi, avec sa découverte des mécanismes moléculaires et cellulaires du trafic des cellules immunitaires à travers la barrière sang-FCS dans l'auto-immunité ont reçu la subvention.

Le Dr Yuval Hart, avec sa recherche sur le mécanisme neuronal de la recherche créative invariante à l'échelle et le Prof. Inbal Goshen, avec ses travaux sur les astrocytes dans la récompense et leur relation bidirectionnelle avec le système dopaminergique ont également reçu la bourse.

"En tant qu'institution de premier plan à l'avant-garde de la recherche dans le monde, les chercheurs de l'Université hébraïque sont constamment à la pointe des dernières découvertes, et nous sommes fiers de les voir reconnus par une institution aussi prestigieuse", a déclaré le professeur Aharon Palmon, vice-président de la recherche et du développement de l'Université hébraïque.

Les lauréats de la bourse du CER ont été sélectionnés parmi des milliers de personnes en Europe sur la base de leurs propositions de recherche innovantes.

L'Université hébraïque de Jérusalem est la principale institution universitaire et de recherche d'Israël. Elle produit un tiers de la recherche civile du pays et se classe au 12e rang mondial pour les dépôts de brevets en biotechnologie et le développement commercial. En 2022, l'Université hébraïque a été classée à la 77e place du classement académique des universités mondiales de Shanghai Ranking, ce qui en fait la première université israélienne au monde.