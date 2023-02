Israël/Réforme judiciaire : le PDG de l'une des plus grandes sociétés de la high-tech quitte le pays

"J'espère que d'autres feront comme moi"

La rébellion du secteur de la high-tech face à la réforme judiciaire prévue par le gouvernement n'en finit pas d'enfler. Mardi, le fondateur de l'une des licornes technologiques d'Israël a suscité l'émoi en déclarant son intention de quitter le pays et de cesser d'y payer des impôts, en signe de protestation.

Le PDG de Verbit, Tom Livne, dont la société de logiciels hybrides de transcription et de sous-titrage humains et basés sur l'IA était évaluée à deux milliards de dollars lors de son dernier cycle de financement fin 2021, a encore enfoncé le clou en précisant sur la chaîne 12 encourager d'autres dirigeants du secteur de la high-tech à suivre son exemple.

"J'espère que d'autres feront comme moi. Arrêter de résider en Israël et d'y payer des impôts est ce qui est le plus susceptible de nuire au gouvernement. Nous sommes le moteur de l'économie du pays, et c'est en exerçant cette pression que le gouvernement se décidera à discuter de la réforme", a-t-il dit, soulignant qu'il avait payé des millions de shekels d'impôts au cours des dernières années et que son entreprise en avait payé des centaines de millions.

JACK GUEZ / AFP Des travailleurs de la high tech font grève à Tel Aviv le 24 janvier 2023, pour protester contre la réforme judiciaire du gouvernement

Fondée en 2017, Verbit emploie quelque 200 travailleurs en Israël et environ 1 000 à l'étranger. Ses services de transcription sont utilisés par plus de 2 000 clients dans le secteur juridique ainsi que ceux des médias, de l'éducation ou du gouvernement. CNBC, CNN, FOX, les universités d'Harvard et de Stanford notamment font partie de ses clients.

Le ministre des Finances Betsalel Smotrich, issu du parti d'extrême droite Sionisme religieux, a réagi à l'annonce de Tom Livne sur Twitter en écrivant : "Nous sommes frères, j'espère que vous reviendrez. Nous n'avons pas d'autre terre, d'autre peuple et d'autre pays. Dans tous les cas, nous promettons, avec l'aide de Dieu, de conserver le caractère juif et démocratique d'Israël, et de préserver sa prospérité économique, afin que vous et chaque juif ayez toujours une maison où retourner."

La semaine dernière, la société Papaya Global, autre licorne israélienne, a déclenché un premier coup de tonnerre en déclarant "retirer tous ses fonds d'Israël". Ces annonces sont révélatrices de l'inquiétude qui agite tout le secteur technologique sur lequel repose la "startup nation", qui craint une dérive autoritariste du pays susceptible de pousser les entreprises à se délocaliser et de faire fuir les investisseurs étrangers.

Dans ce contexte, plusieurs manifestations d'employés du secteur de la high-tech ont eu lieu ces deux dernières semaines, emboîtant le pas aux rassemblements qui réunissent des dizaines de milliers d'Israéliens à Tel-Aviv et dans les grandes villes du pays chaque samedi soir depuis un mois.

La crainte croissante des investisseurs face aux changements judiciaires a fait chuter les indices boursiers israéliens de plus de 2 % ainsi que les prix des obligations d'État, tandis que le shekel a perdu 2,9 % de sa valeur par rapport au dollar au cours de la dernière semaine de janvier.