Cisjordanie : le site archéologique de Sebastia divise Israéliens et Palestiniens

La bataille pour la souveraineté sur les sites bibliques est, en un sens, le socle du conflit israélo-palestinien

Alors qu'un bus touristique avec des visiteurs israéliens arrivait sur le site archéologique de Sebastia, près de la ville de Naplouse en Cisjordanie, de jeunes Palestiniens l'ont accueilli avec des pierres. "Nous avons été accueillis très gentiment, si ce n'est pour la décoration qu'ils ont mise à l'entrée du site", a déclaré le guide touristique israélien Baruch Elitzur, faisant référence à un drapeau palestinien. "Un tantinet moins connecté à ceux qui vivaient ici dans le passé".

Le maire adjoint de Sebastia, Nizar Kayed, insiste cependant sur le fait qu'"aucun Israélien venant ici avec sa voiture n'a été attaqué ou n’a pas été respecté". "Mais quand vous venez avec l'armée dans un lieu touristique, que vous le fermez, et que les soldats sortent des armes, alors les gens jettent des pierres. Un lieu touristique est un lieu paisible, pas besoin d'armée", continue-t-il.

Les visiteurs israéliens sont venus explorer l'ancien site archéologique de Sebastia, enfouies sous des couches datant des 9e et 8e siècles avant notre ère. La ville s’appelait alors Samarie et était devenue la capitale du royaume d'Israël après le règne du roi Salomon et le schisme avec le royaume de Judée. Mais avant de pénétrer sur le site antique, les visiteurs franchissent des lignes de contrôle invisibles. La ville se trouve dans la zone B, sous la juridiction mixte de l'autorité civile palestinienne et de la sécurité israélienne, alors que le site archéologique se trouve dans la zone C, sous contrôle israélien total, incluant celui de l'Autorité israélienne de la nature et des parcs. "Nous préférerions qu'il s'agisse également de la zone C et qu'il n'y ait pas de drapeau palestinien", a déclaré Uzi Dayan, ancien chef d'état-major adjoint de l'armée israélienne.

Nasser Ishtayeh/Flash90 Des Israéliens visitent le site archéologique de Sebastia, près de la ville de Naplouse, en Cisjordanie

La municipalité est dirigée par une coalition composée du parti Fatah du président de l'Autorité palestinienne (AP) Mahmoud Abbas et du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP). Hors saison, le site séculaire de Sebastia ressemble à une petite ville endormie, bien que les murs couverts d'images de Palestiniens portant des armes en disent long.

Une délégation sud-coréenne s'est récemment rendue dans la ville palestinienne et a rencontré le maire et son adjoint, ainsi que des responsables du ministère du Tourisme et des Antiquités de l'AP, suscitant l'inquiétude d’un média religieux israélien : "La Corée du Sud aide à restaurer le site archéologique en tant que patrimoine palestinien", pouvait-on lire en une.

L’ambassade de Corée du Sud en Israël a toutefois indiqué à i24NEWS que ces informations ne sont pas correctes. "Le ministère israélien des Affaires étrangères a clarifié la question avec la Corée du Sud. La visite de la région avait pour but de faire connaissance avec le site touristique en vue de l'arrivée de touristes coréens", a déclaré l’ambassade. "Avec tout le respect que je dois au gouvernement sud-coréen, c'est Israël qui décidera la manière dont les choses doivent se passer ici", a réagi Uzi Dayan.

Nasser Ishtayeh/Flash90 Drapeau palestinien dans la ville de Sebastia, en Cisjordanie, au nord de Naplouse

Pour Nizar Kayed tout cela n'est qu'une tempête dans un verre d'eau. "Ce projet est destiné à améliorer le tourisme à Sébastia. Il n'y a aucune action sur le site archéologique. C'est seulement pour encourager le tourisme et c'est dans la zone B, qui est de notre responsabilité." Selon lui, les efforts sud-coréens pour stimuler le tourisme pourraient voir la construction d'un musée, de sentiers pédestres, ou même de quelques auberges.

Une brochure publiée par le ministère palestinien du Tourisme et des Antiquités ne fait aucune mention des liens entre les Juifs et Sebastia. Les mots "juif", "Israël" ou "Samarie" sont remplacés par "âge du bronze précoce" ou "âge du fer II". "Vous pouvez aller voir les experts en histoire, ils vous expliqueront", botte en touche Nizar Kayed. "Il n'y a aucun problème avec la religion juive et le peuple juif, aucun problème, cela fait partie de notre histoire."

"Je suppose que ce dépliant essaie juste d'être trop politiquement correct et se limite donc à parler de périodes historiques", estime Uzi Dayan. "Ils font leur travail", poursuit-il, "Il n'y a rien de palestinien là-dedans. Ce que nous trouvons ce sont des pièces israéliennes." Et des pièces, il y en a. Un fermier palestinien en expose quelques-unes datant de l'époque des Hasmonéens, d'Alexandre le Grand et des Romains. Il les vend pour moins de 30 dollars (27,5 euros).

AP Photo/Majdi Mohammed Un Palestinien affronte la police des frontières israélienne dans le village de Sebastia, près de la ville de Naplouse, en Cisjordanie

Fouiller des couches successives de civilisations peut être destructeur. Lorsque le socle rocheux est atteint, l'archéologie prend fin et la politique entre en jeu. Le renforcement du lien juif entre l'Israël ancien et moderne est un outil qui renforce la revendication de l'État juif sur la Cisjordanie. "Nous ne sommes pas des étrangers dans cet endroit. C'était en fait notre royaume et notre héritage", continue Uzi Dayan.

"Ce sont des ruines romaines. Est-ce que cela permet au peuple italien de dire : 'C'est notre terre' ? Non. Les ruines et l'histoire ne sont pas des outils pour écarter les gens et ignorer nos droits à la liberté et à notre terre", répond Nizar Kayed en montrant d’anciens piliers.

Comme le prouve Sebastia, il y a une chose sur laquelle Israéliens et Palestiniens peuvent s'accorder : la bataille pour la souveraineté sur les sites bibliques qui en un sens est le socle du conflit.