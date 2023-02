Israël : hausse inquiétante des diagnostics de cancer

Le cancer est la principale cause de mortalité dans le pays

Le cancer est en augmentation en Israël, selon de nouvelles données publiées ce mercredi. En 2022, environ 33 000 personnes ont été diagnostiquées avec la maladie, sachant qu'environ 12 000 d'entre elles en mourront, d'après l'Association de lutte contre le cancer. Il s'agit d'une augmentation par rapport à 2019, où, selon le ministère de la Santé, 31 950 cas de tumeurs cancéreuses avaient été diagnostiqués. Il y a dix ans, le chiffre annuel était de 28 709 malades dont 10 000 sont décédés.

Il s'agit d'une inversion de la courbe par rapport à 2017 où l'on avait constaté une diminution des cancers dans le pays, principalement due à la baisse du nombre de cancers de la prostate et du poumon chez les hommes. La maladie est toutefois en tête des causes de mortalité en Israël depuis de nombreuses années.

Keren Freeman/Flash90 Les murailles de la Vieille ville de Jérusalem illuminées de rose pour le mois du cancer du sein "octobre rose"

Cette dernière augmentation de l'incidence du cancer dans le pays correspond au bilan mondial alarmant du Centre international de recherche sur le cancer. Alors qu'en 2020, environ 19,3 millions de personnes dans le monde ont reçu un diagnostic de cancer, l'Organisation mondiale de la santé prévoit un bond spectaculaire d'ici 2040 avec 28,9 millions de malades.

L'augmentation des malades recensés est notamment due au surdiagnostic par rapport aux années précédentes qui résulte d'une plus grande sensibilisation au dépistage précoce, aux technologies plus avancées ainsi qu'au vieillissement de la population. Mais les experts s'accordent pour dire qu'outre l'alcool et le tabagisme, la détérioration de l'environnement, la sédentarité et les mauvaises habitudes alimentaires sont en grande partie responsables de cette hausse exponentielle des cas de cancer. Quant au stress, si répandu dans les sociétés occidentales touchées par une explosion des diagnostics, il serait également un facteur aggravant.

La consommation de plus en plus excessive de sucre dans les pays développés est particulièrement pointée du doigt. Dans une récente étude à grande échelle menée au Etats-Unis, des chercheurs de l'American Cancer Society ont montré que les personnes qui buvaient au moins deux canettes de boissons sucrées par jour avaient un risque plus élevé 5% de mourir d'un cancer, par rapport à celles qui n'en consomment pas.

Le cancer est l'une des principales causes de mortalité dans le monde et malgré le développement constants de médicaments, il reste l'un des principaux défis de santé publique.