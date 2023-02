Le guide Michelin fait son apparition en Israël

Une bonne nouvelle pour le monde de la gastronomie

Le ministre du Tourisme Haïm Katz a annoncé mercredi l'entrée du guide Michelin en Israël, mais a conditionné cette promotion à la participation financière de la municipalité de Tel-Aviv car, "dans un premier temps, Michelin voit seulement la possibilité d'accorder des étoiles et une liste recommandée uniquement à Tel-Aviv". Dans le même temps, le personnel professionnel du ministère travaillera avec Michelin pour élargir la couverture à d'autres régions d'Israël.

L'étoile Michelin est une récompense pour les restaurants proposant une cuisine de qualité publiée dans les célèbres guides rouges du fabricant de pneus Michelin.

GIUSEPPE CACACE / AFP Une étoile Michelin lors d'une cérémonie à Dubaï, aux Émirats arabes unis

Guide le plus célèbre du monde, il est né en 1900 grâce à l'idée ingénieuse d'Édouard et André Michelin, deux entrepreneurs qui avaient fondé 11 ans plus tôt, une usine de pneus mondialement connue.

Le Guide Michelin n'a jamais encore opéré en Israël car il était considéré comme un marché relativement petit. Parmi les chefs israéliens avec des restaurants à l'étranger qui ont reçu une étoile Michelin, on retrouve Moshik Roth à Amsterdam, et Assaf Granit pour son célèbre restaurant Shabour à Paris et Gal Ben Moshe pour Prism à Berlin.

Les restaurants israéliens reçoivent régulièrement de nombreuses distinctions ces dernières années.