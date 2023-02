Une roquette tirée depuis Gaza sur Israël interceptée par le système "Dôme de fer"

Des explosions ont été entendues

L'alerte à la roquette a retenti mercredi dans la ville de Sderot ainsi que dans les kibboutz Ivam et Nir dans le sud du pays. Des explosions ont été entendues. Selon le porte-parole de Tsahal, une roquette tirée sur Israël depuis Gaza a été interceptée par le système "Dôme de Fer".

Aucun dommage n'a été causé lors de l'attaque, selon la municipalité de Sderot.

Une femme de 50 ans a glissé et a été légèrement blessée en se dirigeant vers un abri anti-missile, a précisé un porte-parole du Magen David Adom. Après un premier traitement à domicile, elle sera évacuée dans les prochaines minutes dans une ambulance pour des examens complémentaires dans un hôpital.

"Ce tir de roquette est une réponse à des décisions prises par l'administration pénitentiaire en Israël consistant à durcir les conditions des terroristes prisonniers. D'autres affirment que c'est une réponse après les propos du ministre de la Sécurité nationale Ben Gvir sur la destruction des maisons qu'il a qualifiées d'"illégales" dans les quartiers palestiniens à Jérusalem. Tout est prétexte pour justifier des tirs de roquette, on peut s'attendre à une réponse israélienne dans les prochaines heures", a affirmé Matthias Inbar, spécialiste des questions sécuritaires sur i24NEWS.

"L'alerte a été déclenchée lors de la commémoration du décès d'Ela Abuxis, tuée par une roquette il y a 18 ans. "L'ennemi sent la faiblesse à Khan al-Ahmar. S'il n'y a pas une réponse écrasante et puissante, je prendrai des mesures drastiques. Ma loyauté va d'abord et avant tout aux habitants du Néguev et du sud", a réagi le député Almog Cohen du parti Otzma Yehudit (Force juive) sur Twitter.

La frontière de Gaza doit être traitée comme s'il s'agissait de Tel-Aviv".

''Il est interdit d'être complaisant. J'attends du gouvernement qu'il tienne ses promesses et ordonne une réponse puissante immédiatement, sans attendre. Le silence répondra par le silence, et le silence est maintenant rompu. C'est le moment de dire à nos ennemis : nous ne tolérerons pas la supercherie", a affirmé de son côté le chef du conseil régional de Negev Shadgot, Tamir Aidan.

Quelques minutes avant le tir de roquette, le Hamas avait publié un communiqué pour féliciter "le mouvement" de "notre peuple qui fait face aux tentatives de l'occupation de démolir leurs maisons, et nous les appelons à plus de cohésion pour contrecarrer les plans de l'occupation fasciste".

"Nous saluons les efforts collectifs pour faire face aux tentatives de l'occupation fasciste de démolir leurs maisons. De les déraciner de leurs terres en faveur de plans de colonisation juive qui cherchent à isoler Jérusalem de son environnement palestinien", a affirmé le groupe terroriste en appelant la communauté internationale, les Nations Unies et tous les acteurs à prendre des "mesures sérieuses pour arrêter les plans d'occupation fasciste raciste, et à tenir ses dirigeants responsables de leurs crimes en cours qui violent les normes les plus fondamentales des droits de l'homme et des pactes internationaux".

Le tir survient après une visite du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken à Jérusalem et à Ramallah et en Cisjordanie, où il a appelé à une désescalade, les violences récentes ayant fait craindre un nouvel engrenage.