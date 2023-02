Pour la première fois, des médecins israéliens effectuent une greffe de rein à Gaza

Une délégation a apporté des médicaments et du matériel médical, traité d'autres patients et dispensé des formations auprès de travailleurs médicaux gazaouis

Pour la première fois, des médecins israéliens se sont rendus dans la bande de Gaza pendant le week-end pour y effectuer deux transplantations de reins. Le docteur Abed Khalaileh, directeur du service de transplantation rénale de l'hôpital Hadassah de Jérusalem, et le docteur Sammer Diab, chirurgien vasculaire à l'hôpital Rambam de Haïfa, sont entrés dans le territoire palestinien contrôlé par le groupe terroriste Hamas et ont opéré deux jeunes femmes.

Les médecins, membres de l'ONG Physicians for Human Rights, étaient accompagnés d'une délégation composée de 25 personnes, tous issus du milieu médical. La délégation a également apporté des médicaments et du matériel médical, traité d'autres patients et dispensé une formation en soins de santé mentale pour auprès de travailleurs médicaux. L'ONG a déclaré que les opérations chirurgicales ont été réalisées après plusieurs semaines de préparation en coordination avec l'hôpital de Gaza.

Emmanuel DUNAND / AFP Des infirmières et des patients à l'hôpital de l'amitié turco-palestinienne dans la ville de Gaza.

De son côté, le ministère de la Santé de Gaza a déclaré qu'il attendait l'approbation pour recevoir les appareils à rayons X nécessaires au traitement des patients dans le territoire. Le ministère a déclaré que les demandes des derniers mois pour huit types différents de machines à rayons X et de pièces de rechange pour réparer les équipements existants ont été rejetées ou retardées.

Israël, qui maintient avec l'Égypte un blocus autour de Gaza pour des raisons de sécurité, a déclaré qu'il redoutait que des groupes terroristes ne réquisitionnent ces appareils à des fins militaires.