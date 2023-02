"Vous étudiez à Tel-Aviv et pas à Ramallah !" Le combat de l'activiste arabe Yoseph Haddad

"Je ne me tairai pas devant tous ces hypocrites qui passent des licences, des maitrises en Israël et viennent exprimer leur soutien au terrorisme"

L'activiste arabe pro-israélien Yoseph Haddad est menacé depuis la diffusion d'une vidéo filmée mardi, à l'Université de Tel-Aviv, dans laquelle il s'oppose à un rassemblement pro-palestinien en soutien aux terroristes de Jénine éliminés par Tsahal la semaine dernière.

"Vous étudiez à Tel-Aviv, pas à Ramallah, pas à Jénine, pas en Jordanie. A Tel-Aviv ! Je ne me tairai pas devant tous ces hypocrites qui passent des licences, des maitrises, certains vont devenir des professeurs, des conférenciers. Et ils viennent exprimer leur soutien au terrorisme et aux terroristes qui peuvent assassiner des Juifs et des Arabes. Les Arabes ne se font jamais assassiner par les terroristes ? Il faut que je vous rappelle Amir Houri (le policier druze assassiné dans l’attentat à Bné Brak en 2022). Ils détruisent d’abord notre société, la société arabe israélienne. Vous n’êtes pas contents ? Allez étudier à Jénine, allez-vous en. Israël vous donne des droits et vous, comme des idiots, vous soutenez le terrorisme ?", avait-il lancé aux étudiants faisant partie du rassemblement.

"Nous [Les Arabes israéliens] habitons et vivons dans l'Etat d'Israël. Nous sommes des Arabes israéliens et quand il y a des terroristes à Jénine, ils veulent porter atteinte à tous les Israéliens juifs comme arabes. Le terrorisme ne nous oublie pas non plus, alors quand des étudiants de l'Université de Tel-Aviv viennent manifester contre Israël et en faveur des terroristes, je ne peux pas me taire!", a expliqué Yoseph Haddad dans Le Prime sur i24NEWS.

"Je dois me tenir face à eux et leur dire qu'ils ne font que porter atteinte à nos intérêts. Ils n'aident pas à combler le fossé entre Arabes et Israéliens, ils n'apportent rien sur la situation avec les Palestiniens, ils ne font qu'attiser la haine", a-t-il affirmé. "Il y a deux millions d'Arabes israéliens en Israël, la majorité d'entre eux veulent faire partie de cette société et ces extrémistes séparatistes ne veulent pas que nous fassions partie de cet Etat. Je me bats pour combler les fossés entre Juifs et Arabes".

"Quand des étudiants arabes disent qu'Israël est un "Etat d'apartheid" qui pratique l'"épuration ethnique", c'est un mensonge monstrueux qu'ils font sur notre dos, alors comment peut-on accepter ce mensonge qui ne fait qu'éloigner la paix et le partenariat?"

Depuis la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Yoseph Haddad subit des menaces. "Juste avant de rentrer dans le studio, j'ai reçu des appels de la police à cause de menaces contre moi. Je suis dans la lumière parce que je n'ai pas peur de parler, mais beaucoup pensent comme moi et se taisent. Je parle pour ceux qui sont silencieux. Je veux continuer à parler à me battre pour que les choses avancent", a-t-il affirmé.

https://twitter.com/i/web/status/1620778735749443584 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Yoseph Haddad voyage à travers le monde pour combattre les préjugés sur l'Etat hébreu et confronte régulièrement des membres de l'organisation BDS au sein des universités les plus connues. "La plupart des membres du BDS n'ont jamais mis un pied en Israël et ne comprennent pas la situation dans le pays. Et quand ils ont en face d'eux un pro-israélien qui n'est pas juif mais arabe, ça les rend fous !" a-t-il lancé.

Pour visionner l'entretien en intégralité