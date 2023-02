La NASA et l'Agence spatiale israélienne concluent un partenariat pour la mission lunaire Beresheet2

La mission Beresheet2, qui devrait être lancée en 2025, souligne l'ambition israélienne de revenir sur la Lune

L'Agence spatiale israélienne a signé mercredi un accord avec la NASA pour une collaboration totale sur la prochaine mission lunaire israélienne Beresheet2. Les deux organisations avaient déjà collaboré en 2019 sur la première mission Beresheet. La sonde spatiale lancée en février 2019 était parvenue à atteindre l'orbite de la Lune avant de s'écraser alors qu'elle tentait d'alunir.

La mission Beresheet2, qui devrait être lancée en 2025, souligne l'ambition israélienne de revenir sur la Lune. La mission est composée de trois vaisseaux spatiaux : un orbiteur qui restera dans l'espace et deux atterrisseurs qui iront sur la surface lunaire. La NASA fournira à SpaceIL et à l'Agence spatiale israélienne ses systèmes de communication avancés, qui sont essentiels pour suivre le vaisseau spatial pendant la phase critique de la mission. "Nous avons besoin des équipements de la NASA pour mieux comprendre la situation et pour transmettre des données", a expliqué le patron de SpaceIL.

L'un des atterrisseurs se posera sur la face cachée de la Lune avec à son bord des instruments de la NASA pour mener à bien des mesures de radiation. "Les radiations sont très importantes dans l'exploration de l'espace, en particulier de l'espace lointain, pour la survie des équipements et des astronautes", a déclaré M. Sarid, soulignant l'importance de mesurer leurs niveaux sur la Lune. En échange, Israël partagera librement avec la NASA les données qu'il récoltera avec ses propres instruments.

SpaceIL/ Via Twitter Un cliché pris par la sonde israélienne Beresheet, alors qu'elle se trouvait à environ à quelques kilomètres au-dessus de la lune, le 11 avril 2019.

"Le projet Beresheet est la fierté de la science et de la technologie de pointe d'Israël", a déclaré le ministre israélien des Sciences, Ofir Akunis, lors de la signature. "La collaboration avec la NASA et l'Agence spatiale israélienne est un témoignage supplémentaire des excellentes relations entre Israël et les États-Unis et de l'intensification de la coopération sur les questions scientifiques et technologiques." Les États-Unis ne sont pas les seuls à participer à la mission Beresheet2 : l'année dernière, SpaceIL a signé un partenariat avec les Émirats arabes unis pour coopérer sur la mission.

La signature de l'accord entre l'Agence spatiale israélienne et la NASA a eu lieu dans le cadre de la 18e conférence internationale annuelle sur l'espace Ilan Ramon. Cette conférence est organisée chaque année en mémoire d'Ilan Ramon, le tout premier astronaute israélien, décédé dans la catastrophe de la navette spatiale Columbia en 2003. Depuis, Israël a envoyé avec succès un autre astronaute dans l'espace, Eytan Stibbe.