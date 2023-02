"Le Tchad et Israël sont confrontés au défi commun de lutter contre le terrorisme"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a inauguré jeudi l'ambassade du Tchad en Israël avec le président tchadien Mehmet Dabi.

"C'est un moment historique qui prolonge des années de relations au cours desquelles j'ai également visité le Tchad. Nous renforçons notre amitié dans les domaines de la sécurité pour la paix et la prospérité. Nous avons eu d'excellents entretiens hier. La nouvelle ambassade renforcera davantage nos relations", a déclaré le Premier ministre.

Par ailleurs, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a rencontré le président tchadien Mehmet Dabi, le ministre de la Défense Daoud Yaya Brahim et le ministre des Affaires étrangères Saleh Andadif, venus en visite en Israël. Lors de cette rencontre, ils ont discuté des défis sécuritaires communs, mettant l'accent sur les efforts que les pays investissent dans la lutte contre le terrorisme.

Le ministre Gallant a souligné la nécessité de réduire l'influence de l'Iran et du Hezbollah dans la région du Sahel, clé pour assurer la stabilité et contrecarrer l'exportation du terrorisme.

Ariel Harmoni, ministère de la Défense. Le président tchadien et le ministre israélien de la Défense Yoav Galant

"Je félicite le président tchadien pour son importante décision d'ouvrir une ambassade en Israël. Le vent du changement des accords d'Abraham souffle également sur le continent africain. Le Tchad et Israël sont confrontés au défi commun de lutter contre le terrorisme. Les liens entre Israël et le Tchad sont importants pour la lutte mondiale contre le terrorisme. Le resserrement des relations entre les pays et l'ouverture de l'ambassade du Tchad en Israël est la première étape sur la voie de l'établissement de relations avec d'autres pays d'Afrique", a déclaré Yoav Gallant.

En janvier 2019, le Premier ministre Netanyahou et l'ancien président tchadien Idriss Debi avaient annoncé le renouvellement des relations diplomatiques entre les pays lors d'une cérémonie à N'Djamena, la capitale du Tchad.