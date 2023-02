Israël : un touriste américain soupçonné d'avoir vandalisé une statue de Jésus

"Nous prenons très au sérieux les dommages aux institutions et sites religieux", a affirmé la police

Un touriste américain d'une quarantaine d'années a été arrêté ce jeudi pour avoir vandalisé et brisé une statue de Jésus dans une église de la vieille ville de Jérusalem. La possibilité qu'il s'agisse d'une personne mentalement déséquilibrée est à l'étude et les circonstances de l'incident font l'objet d'une enquête.

L'homme a été arrêté à la suite d'un signalement reçu du service d'urgence de la police (hotline 100). Des policiers et des soldats de la police des frontières qui ont été dépêchés sur les lieux, avec l'aide d'un agent de sécurité de l'église, ont arrêté le suspect et l'ont transféré au poste de police pour interrogatoire.

"Nous considérons très sérieusement les dommages causés aux institutions et aux sites religieux. La police continuera d'agir contre les actes de violence et de vandalisme dans les lieux saints de toutes les religions. Nous continuerons également d'agir pour maintenir la sécurité et l'ordre, et pour lutter résolument et sans compromis contre les contrevenants où qu'ils se trouvent et ceux qui nuisent aux lieux saints", a déclaré la police.

La statue en bois vandalisée avait été apportée à Jérusalem depuis l'Espagne en 1912, a indiqué Eugenio Alliata, directeur du musée archéologique Studium Biblicum Franciscanum (SBF) qui collectionne des objets de Terre sainte.

Début janvier, des jeunes juifs de 14 et 18 ans ont été arrêtés, soupçonnés d'avoir vandalisé des pierres tombales dans le cimetière chrétien près du mont Sion à Jérusalem. Les deux suspects seront vendredi en détention prolongée au tribunal de première instance de la capitale.