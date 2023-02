Emmanuel Macron a dénoncé "la fuite en avant" de l'Iran dans son programme nucléaire

Dans le cadre de sa visite officielle à Paris, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré jeudi soir le président français Emmanuel Macron à l'Élysée pour un dîner de travail, au cours duquel les deux dirigeants ont longuement discuté des moyens de lutter contre la menace nucléaire iranienne.

A l'issue de leur rencontre, le président français, qui avait accueilli plus tôt le Premier ministre israélien sur le parvis de l'Élysée avec une chaleureuse accolade, a dénoncé "la fuite en avant" de l'Iran dans son programme nucléaire, et souligné qu'une poursuite de la république islamique dans cette voie ne resterait pas sans "conséquences". "Le Président de la République a répété qu'il était nécessaire de faire preuve de fermeté face à la fuite en avant de l'Iran, qui si elle se poursuivait entraînerait inévitablement des conséquences, et a rappelé le manque de transparence de ce pays envers l'Agence internationale de l'énergie atomique", a indiqué la présidence française dans un communiqué.

De son côté, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a souligné que la dissuasion contre l'Iran et ses métastases au Moyen-Orient devait être renforcée, et déclaré que des sanctions importantes devaient être imposées au régime iranien. Il a ensuite appelé à l'inclusion des gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne.

Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron ont par ailleurs "exprimé leur forte préoccupation face aux activités déstabilisatrices de l'Iran dans l'ensemble de la région", a souligné l'Élysée. "Le président a rappelé que le soutien iranien à l'agression russe en Ukraine exposait l'Iran à des sanctions et à un isolement croissant", a également précisé Paris.

Ces déclarations interviennent alors que l'Iran a été pointé du doigt de toutes parts cette semaine. En effet, outre sa fourniture massive de drones suicides à la Russie depuis plusieurs semaines, le chef de l'AIEA a révélé hier que la république islamique avait changé son mode opératoire sur le site de Fordo au sud de Téhéran, afin d'accélérer l'enrichissement de son uranium pour atteindre le taux de 90% nécessaire à la production d'une bombe atomique. En parallèle, le Pentagone a annoncé mercredi une importante saisie d'armes iraniennes destinées au Yémen, tandis que le régime a menacé Israël cette semaine à l'Onu de représailles après l'avoir accusé d'être à l'origine de frappes de drones sur une usine d'armement à Ispahan.

Les deux hommes ont également discuté de la nécessité de préserver la stabilité régionale, en mettant l'accent sur le Liban, avant d'aborder les opportunités d'élargir le cercle de la paix au Moyen-Orient.

Enfin lors de cette rencontre marquée par une "forte alchimie" entre les deux dirigeants selon des sources diplomatiques qui se sont confiées à i24NEWS, Emmanuel Macron s’est réjoui que Benjamin Netanyahou ait choisi la France pour effectuer sa première visite en dehors du Proche-Orient depuis sa nomination comme Premier ministre, soulignant que ce choix témoignait de la proximité entre la France et Israël. Benjamin Netanyahou a quant à lui remercié le président français pour sa ferme condamnation de l'attentat de vendredi dernier à Jérusalem.