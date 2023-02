Israël : Shevah Weiss, le président de la 13e Knesset est décédé à 87 ans

En 1981, il a été élu membre de la Knesset au nom du Parti travailliste et a été député pendant 18 ans

Le Pr Shevah Weiss, président de la 13e Knesset en Israël est décédé à 87 ans. Ses funérailles auront lieu dimanche à 14h30 au mont Herzl à Jérusalem. Né en Pologne, il s'est caché avec sa famille pendant l'Holocauste dans les maisons des voisins de la famille, qui ont été reconnus des années plus tard comme Justes parmi les nations.

Il a immigré en Israël avec sa famille en 1947 et ils se sont installés à Haïfa après son service militaire. Weiss a obtenu une licence et une maîtrise en sciences politiques. En 1969, Weiss obtient un doctorat de l'Université hébraïque en philosophie dans le domaine des sciences politiques et, la même année, il est élu membre du conseil municipal de Haïfa. En 1975, il a fondé le Département de communication et d'études étrangères à l'Université de Haïfa, où il est devenu professeur titulaire.

En 1981, il a été élu membre de la Knesset au nom du Parti travailliste et a été député pendant 18 ans, au cours desquels il a été, entre autres, membre de la Commission de la Constitution, du droit et de la justice, et de la commission des affaires étrangères et de la défense. Le Premier ministre Yitzhak Rabin, dont Weiss était considéré comme un partisan, a écrit un livre sur ses années en tant que président de la 13e Knesset.

Concernant l'assassinat de Rabin en 95, Weiss avait déclaré que "c'est le genre d'événement que vous n'oubliez pas, c'est quelque chose qui change personnellement toute votre vie, vos pensées. Cela réduit vos espoirs envers le bien. Cela fait de mauvaises choses à l'âme. C'est aussi une terrible tristesse. J'aimais profondément Rabin au-delà de l'identification politique."