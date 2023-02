Les Israéliens à nouveau dans la rue pour protester contre la réforme judiciaire du gouvernement

"Ces gens essaient de sauver leur pays"

Des milliers de manifestants se sont réunis samedi soir dans la rue Kaplan et la place HaBima à Tel-Aviv pour protester contre la réforme judiciaire promue par le gouvernement. Les protestataires scandaient "Nous allons changer le gouvernement, vous êtes tombé dans la mauvaise génération", tandis que sur les pancartes on pouvait lire notamment "Le gouvernement est une menace pour la paix mondiale" et "Nous n'accepterons pas une dictature".

D'autres manifestations plus modestes ont eu lieu à travers le pays, notamment à Jérusalem, Haïfa et Beersheva. Le chef de l'opposition Yaïr Lapid, présent à Haïfa, a déclaré : "Nous sauverons notre pays parce que nous ne sommes pas prêts à vivre dans un pays non démocratique. Ces gens à Haïfa, Beersheva, Jérusalem et Tel-Aviv, sont venus dire qu'ils ne veulent pas vivre dans un pays où les gens qui travaillent sont moins importants que les gens qui ne travaillent pas, où les gens qui intègrent l'armée sont moins importants que les gens qui ne l'intègrent pas, et où les gens qui ne respectent pas la loi sont plus importants que ceux qui respectent la loi, a-t-il ajouté.

JACK GUEZ / AFP Manifestante à Tel Aviv, le 04 février 2023

"Ces gens essaient de sauver leur pays, et nous sommes venus manifester avec eux parce que nous ne laisserons pas cela se produire. Nous nous battrons ici dans les rues, nous nous battrons à la Knesset, nous nous battrons devant les tribunaux", a-t-il assuré.

La réforme vise à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats, et met en péril selon ses détracteurs le caractère démocratique de l'Etat d'Israël. Les manifestations, qui ont lieu pour la cinquième semaine consécutive, semblent tout de même marquées par un certain essoufflement, alors que les Israéliens étaient jusqu'à 100 000 à descendre dans la rue à Tel Aviv il y a quelques semaines. Cette réforme vise à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats et met en péril selon ses détracteurs le caractère démocratique de l'Etat d'Israël.

Dans le même temps, la rébellion du secteur de la high tech face à la réforme judiciaire n'en finit pas d'enfler. Plusieurs manifestations d'employés ont également eu lieu ces deux dernières semaines, tandis que le fondateur de l'une des licornes technologiques d'Israël a suscité l'émoi en déclarant son intention de quitter le pays et de cesser d'y payer des impôts, en signe de protestation.

Par ailleurs, Zeev Raz, ancien pilote de chasse de l'armée israélienne et figure des protestations anti-Netanyahou, a provoqué un tollé en publiant un post sur les réseaux sociaux, déclarant : "Si une personne, étrangère ou israélienne, prend le contrôle de mon pays et le dirige de manière antidémocratique, il est obligatoire de le tuer".

Le Likoud, parti du Premier ministre, a vivement réagi en affirmant : "L'incitation contre le Premier ministre Netanyahou bat des records. Nous sommes choqués par l'appel de Zeev Raz à assassiner le Premier ministre et les ministres du cabinet. Le Shin Bet et la police doivent agir immédiatement pour l'arrêter, ainsi que tous les autres instigateurs contre Benjamin Netanyahou .

En réaction, le Shin Bet (service de sécurité intérieure) a affirmé qu'une politique de "zéro tolérance serait appliquée envers ceux qui incitent à la violence contre des individus en général, et des élus en particulier.