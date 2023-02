Israël : les chiens de l'unité canine civile à la recherche des personnes disparues

Plus de 4 000 personnes disparaissent chaque année en Israël

Plus de 4 000 personnes disparaissent chaque année en Israël. Si la plupart sont retrouvées, dans certains cas les enquêtes piétinent. C'est alors qu'une unité cynophile civile prend le relais.

"La police et d'autres organisations sont très actives dans les premiers jours suivant la disparition, puis elles cessent leurs recherches. Mais de notre côté, nous poursuivons les recherches jusqu'à ce que nous retrouvions la personne ou que nous résolvions le mystère de sa disparition", explique Mike Ben Yaakov, le commandant de l'Unité canine israélienne (IDU).

"Nous agissons encore des mois voire des années après les faits, et continuons à ratisser les endroits où il y a eu peu de passage, car c'est là que nous pouvons encore recueillir des indices", détaille-t-il.

Cette semaine, Mike Ben Yaakov et un groupe de volontaires effectuent des recherches dans la région de Meron, dans l'espoir de trouver de nouveaux indices relatifs à la disparition de trois personnes, dont Moishe Klinerman, un adolescent dont on est sans nouvelles depuis plus de 300 jours.

"Le vendredi 25 mars 2022, Moishe s'est rendu jusqu'au mont Meron. Une fois sur place, il a appelé ses parents pour confirmer qu'il était bien arrivé. Depuis, il n'a plus donné de nouvelles", raconte Haim Anfli, l'oncle du jeune homme. "La dernière fois qu'il a été vu vivant, c'était le lendemain, jour de shabbat, alors qu'il avait prié et dîné avec d'autres fidèles sur le mont Meron. Il prévoyait ensuite de retrouver des amis avec lesquels il devait rentrer à sa yeshiva, mais il n'est jamais venu au point de rendez-vous."

"Lorsque nous sommes arrivés à Meron pour chercher Moishe, nous avons rencontré l'un des volontaires de l'unité cynophile. Celui-ci s'est joint à nous et depuis nous sommes devenus une famille. Nous sommes en contact permanent avec l'unité", dit l'oncle de l'adolescent disparu. "Ils discutent constamment avec nous pour mettre en place des stratégies de recherche différentes. Ils sont tout le temps sur le terrain, c'est incroyable. Ils font du bénévolat mais ils recherchent Moishe comme si c'était leur propre enfant."

L'unité canine civile est une organisation à but non lucratif composée de 400 bénévoles, de drones, de chevaux et des meilleurs amis de l'homme - les chiens.

"Nous sommes ici avec cinq chiens, certains d'entre eux font de la recherche et du sauvetage de personnes vivantes, en se basant sur l'haleine et d'autres odeurs émanant du corps", selon le commandant de l'unité. "Nous avons aussi avec nous des chiens spécialisés dans les cadavres, qui recherchent des personnes décédées."

Avant le début des recherches, l'équipe est briefée par Mike Ben Yaakov. Un drone est ensuite lancé pour donner à celle-ci une meilleure idée de la zone à fouiller, puis les recherches sont lancées. Ces fouilles de longue haleine n'ont cependant rien à voir avec la procédure mise en place en cas d'urgence.

"Si on pense qu'il s'agit d'une recherche à haut risque, alors nous partons sur le terrain sans attendre, munis d'un matériel conséquent incluant des lits de camp. Nous nous préparons à opérer au même endroit trois jours au minimum", explique le responsable de l'unité. Il ajoute avoir développé avec son équipe une technologie ciblée permettant d'organiser au mieux les recherches et notamment de vérifier quelles zones ont déjà été fouillées.

Au regard de la malheureuse expérience qu'il vit avec la disparition de son neveu Moishe, Haim Anfli travaille aujourd'hui aux côtés du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, afin de modifier la loi et faire que les services de renseignement intérieur du Shin Bet prennent le relais lorsque les recherches s'avèrent infructueuses. "Je suis certain que si le Shin Bet, avec les moyens dont il dispose, s'était lancé à la recherche de Moishe, celui-ci aurait déjà été retrouvé", assure Haim Anfli.