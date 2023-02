Son idée serait de permettre le maintien de la contiguïté territoriale à la fois pour les implantations israéliennes et les villes palestiniennes

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou envisage de construire un réseau d'autoroutes souterraines en Cisjordanie afin de permettre le maintien de la contiguïté territoriale à la fois pour les implantations israéliennes et les villes palestiniennes, a rapporté samedi le site d'informations Zman Israel.

L'idée de Netanyahou est de bâtir des voies à grande vitesse pour résoudre les problèmes d'embouteillages et de congestion. Selon Zman Israel, le dirigeant israélien s'est inspiré des tunnels souterrains construits à Las Vegas par l'entrepreneur milliardaire Elon Musk et sa société Boring Company.

Benjamin Netanyahou a présenté ses plans lors d'une réunion vendredi avec des investisseurs français à Paris, à l'hôtel où il a passé le week-end. Selon le dirigeant israélien, le tracé des tunnels pourrait réfuter les affirmations des Palestiniens selon lesquelles ils n'auraient aucune contiguïté territoriale en Cisjordanie, car leurs communautés seraient reliées par voie souterraine. Le réseau permettrait également de se rendre d'une implantation à une autre en l'espace de quelques minutes.

La proposition contribuerait également à résoudre d'autres problèmes liés aux implantations, en annexant certaines d'entre elles à Israël via le réseau de tunnels et d'autoroutes, et en permettant d'améliorer la sécurité contre les attaques palestiniennes visant les automobilistes israéliens dans la région.

Benjamin Netanyahou a demandé aux investisseurs français qui serait prêt à investir dans un tel projet, et plusieurs d'entre eux ont levé la main avec enthousiasme. Mais l'un d'entre eux se serait dit préoccupé par les lourdeurs bureaucratiques, notamment celles de l'Autorité foncière israélienne.