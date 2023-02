Rapport accablant d'Israël sur la glorification du terrorisme dans les écoles palestiniennes financées par l'UE

"Je vous implore d'examiner les preuves choquantes présentées dans ce rapport et de cesser de financer ces écoles"

Le ministre de la Diaspora et de l'Egalité sociale Amichai Shikli (Likoud) a adressé ce week-end une lettre aux ambassadeurs des pays de l'Union européenne en Israël, dans laquelle il les appelle à examiner le gel du financement des établissements d'enseignement palestiniens qui promeuvent des contenus éducatifs incitant au terrorisme.

Le ministre a présenté un rapport en hébreu, anglais et français montrant des activités éducatives récentes dans les établissements d'enseignement officiels des territoires de l'Autorité palestinienne et de la bande de Gaza, qui glorifient notamment le terroriste qui a perpétré l'attaque meurtrière près de la synagogue Neve Yaakov à Jérusalem, au cours de laquelle sept Israéliens ont été assassinés.

Parmi les activités organisées dans les jardins d'enfants et les écoles élémentaires et secondaires, on peut y voir des distributions de bonbons, des "défilés de la victoire", des cérémonies officielles et des pièces de théâtre singeant des activités terroristes. Les images montrent également des élèves des villes d'Hébron, Rafah, Khan Yunis et Deir al-Balah agitant la photo du terroriste.

Ministère de la Diaspora Un extrait du rapport envoyé par le ministre Amichai Chikli aux ambassadeurs européens

Dans sa lettre, le ministre Shikli a écrit : "Je vous implore d'examiner les preuves choquantes présentées dans ce rapport et, sur la base de celles-ci, de promouvoir un examen visant à geler le financement de l'UE pour les établissements d'enseignement palestiniens qui utilisent des 'matériels éducatifs' propageant l'antisémitisme et incitant à assassiner des Juifs."

La manière dont le système éducatif palestinien nourrit l'antisémitisme et incite à tuer des Juifs s'exprime également dans les contenus des manuels scolaires. Les manuels palestiniens sont rédigés à Ramallah par le ministère du Développement des contenus qui dépend du ministère de l'Education de l'Autorité palestinienne. Ces livres, réécrits entre les années 2016 et 2018 et dont les contenus se sont radicalisés, sont utilisés à la fois dans les territoires de l'AP et dans la bande de Gaza, aussi bien dans les écoles de l'UNRWA que les écoles privées.

Muhammad Aliwat, le terroriste de 13 ans qui a tiré sur un père et son fils à Jérusalem au lendemain de l'attentat de Neve Yaakov, était en kita het (classe de 4e) et étudiait avec ces manuels scolaires. Avant de commettre son attaque, il a laissé une note dans laquelle il exprimait son désir de mourir dans un attentat contre des Juifs et disait à sa mère qu'elle serait "fière de lui".