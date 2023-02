Séisme : une question délaissée par les autorités israéliennes

Selon les prévisions, l'Etat hébreu sera frappé par un violent tremblement de terre, et le pays semble loin d'être prêt à y faire face

Le tremblement de terre meurtrier qui a frappé la Turquie et la Syrie dans la nuit de dimanche à lundi rappelle au Moyen-Orient qu'il est assis sur une zone à forte activité sismique, et que tous les pays de la région, notamment Israël, savent qu'ils seront vraisemblablement eux aussi frappés par un séisme dans les années à venir.

Le dernier grand tremblement de terre à avoir frappé Israël remonte à 1927, près de Jéricho. D'une magnitude de 6,2 sur l'échelle de Richter, il avait tué près de 500 personnes et blessé 700 autres. Avant cela, le 1er janvier 1837, un autre grand tremblement de terre d'une magnitude de 6,5 sur l'échelle de Richter avait frappé la Galilée près de Tzfat. On estime qu'il avait tué entre 6 000 et 7 000 personnes après un glissement de terrain.

Si un séisme de même ampleur frappait Israël aujourd'hui, les experts préviennent qu'il serait désastreux. "Environ tous les 100 ans, nous avons un très fort tremblement de terre en Israël, on prévoit donc qu'Israël sera touché dans quelques années", a déclaré à i24NEWS le colonel Gili Shenhar, porte-parole du front intérieur israélien dans les situations d'urgence. "Ce sera un tremblement de terre situé entre 6,5 et 7,5 sur l'échelle de Richter. C'est une question de moment, et nous devons nous préparer."

Mais malgré ces prévisions, l'État hébreu est encore très en retard en matière de normes sismiques. Un rapport du centre de recherche de la Knesset publié en juin dernier révélait ainsi des chiffres choquants sur le renforcement des bâtiments contre les tremblements de terre, soulevant de sérieuses questions sur les conséquences désastreuses si un tremblement de terre majeur devait frapper le pays.

Ainsi, seuls 70 bâtiments ont été renforcés au cours des cinq dernières années dans tout le pays, alors que de nombreux immeubles sont vétustes. Le ministère du Logement et de la construction estime qu'il existe en Israël quelque 80 000 bâtiments de trois étages et plus qui doivent être renforcés et qui abritent en tout environ 810 000 appartements.

Par ailleurs, selon l'évaluation du comité directeur interministériel pour la préparation aux tremblements de terre, en cas de séisme majeur, outre les pertes humaines, quelque 28 600 bâtiments pourraient être détruits ou gravement endommagés, tandis que 292 000 autres bâtiments subiraient des dommages légers à modérés.

Yaniv Nadav/Flash90 Les forces israéliennes participent à un exercice d'urgence simulant un tremblement de terre près d'Ashkelon, le 19 décembre 2019.

"C'est un échec total", a déclaré à l'époque le député Yisrael Eichler, du parti Judaïsme unifié de la Torah, qui avait commandé le rapport. "Depuis des années, à la commission des Affaires étrangères et de la Défense, nous parlons de tremblements de terre et de chambres sécurisées, mais incroyablement, rien n'a été fait."

Un rapport du contrôleur d'État de 2018 a averti qu'Israël n'est pas préparé à faire face à une telle catastrophe naturelle, indiquant qu'elle endommagerait gravement les conduites de carburant, les systèmes d'eau, les transports généraux et de nombreux bâtiments.