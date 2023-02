Israël : un hôpital futuriste pour enfants parmi les plus avancés au monde inauguré à Sheba

"Nous sommes un hôpital de paix et une lueur d'espoir pour les enfants de la région, y compris des Emirats et de Bahreïn"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le professeur Yitshak Kreiss, directeur général du centre médical Sheba, ont inauguré lundi un nouvel hôpital futuriste pour enfants Edmond et Lily Safra lors d'une cérémonie sur le campus de Sheba. Le nouvel hôpital comptera parmi les hôpitaux pour enfants les plus avancés sur le plan technologique dans le monde. Outre les nouvelles technologies médicales dont l'établissement bénéficiera, l'hôpital mettra en avant des tests génétiques précoces uniques, la détection et le traitement de maladies rares.

En plus de traiter des dizaines de milliers d'enfants en Israël, l'hôpital pour enfants déjà existant prend en charge chaque année des centaines d'enfants gravement malades de Cisjordanie et de Gaza, dont un grand nombre souffre de maladies génétiques rares. "La construction du nouvel hôpital pour enfants est un accomplissement énorme et une grande mitzvah pour aider ces jeunes. Je suis sûr que vous le ferez avec un grand sentiment de fierté et que vous réussirez. J'ai une grande confiance en vous pour guérir les enfants d'Israël", a déclaré le Premier ministre Netanyahou.

Amos Ben Gershon Benjamin Netanyahou, le 06.02.23

"Le nouvel hôpital futuriste pour enfants Safra comportera de nombreuses divisions nouvelles et uniques, comme vous n'en avez jamais vu, dont une unité pour les enfants brûlés, une division pour les troubles de l'alimentation, en passant par une division dédiée aux traitements spéciaux pour les jeunes atteints de maladies génétiques", a précisé le professeur Kreiss. "Plus important encore, nous sommes un hôpital de paix et une lueur d'espoir non seulement pour les enfants d'Israël, mais aussi pour les enfants de la région, y compris les jeunes de l'Autorité palestinienne, des Émirats arabes unis, de Bahreïn et du Maroc, que nous traitons déjà. C'est l'ADN de Saba".

Le centre médical Sheba figure parmi les 10 meilleurs hôpitaux au monde, selon le classement Newsweek.