Les restaurants appartenant aux grands chefs réputés augmentent leurs prix

Le restaurant OCD du chef Raz Rahav qui a remporté cette semaine la 14e place du classement des meilleurs restaurants du Moyen-Orient, a annoncé qu'il augmenterait ses prix de 25% à partir du mois de mai - de 550 shekels par repas à pas moins de 690 shekels (environ 185 euros), sans compter les boissons, devenant d'emblée celui qui propose le repas le plus cher d'Israël.

"Il est clair que 690 shekels n'est objectivement pas une petite somme, mais nous savons que ce que nous faisons en vaut la peine", a affirmé le chef Rahav pour justifier la hausse des prix. "Vous avez un repas qui dure, en fin de compte la durée du repas est aussi un facteur économique. Quand vous le traduisez à des choses similaires à l'étranger, le prix est à peu près le même, et aujourd'hui à mesure que nous progressons, depuis 7 ans maintenant, le personnel est plus professionnel. On espère que tout le monde en profitera et que nous en profiterons aussi", a-t-il ajouté. Au restaurant primé OCD, le nombre de places est limité à 23 convives et malgré le prix, une réservation à l'avance est nécessaire pour espérer obtenir une place.

Au restaurant végétalien opa du chef Shiral Berger, un repas coûtera 250 shekels par dîner (environ 67 euros). Selon Berger, il s'agit d'un prix "terriblement bon marché", et affirme que "les gens ne comprennent pas" la quantité de travail et d'investissement qu'un tel repas nécessite.

Flash90 De jeunes Israéliens dans des bars et des restaurants

Pour dîner au restaurant Pastel dirigé par le chef Gal Ben Moshe, qui est revenu en Israël après que son restaurant a été récompensé par le guide Michelin à Berlin, il faut débourser 295 shekels par dîner (environ 80 euros).

Dans le nord, un repas de dégustation de 14 plats (comprenant des salades) au restaurant Rotenberg coûtera environ 350 shekels par dîner (94 euros). Le chef Yizhar Sahar explique : "C'est l'attention qui se traduit finalement par des heures de travail, dont tout le monde sait qu'elles coûtent très cher".

Le chef Nir conclut un repas de dégustation de 10 plats au prix de 395 shekels par dîner. "Pour produire des portions 8-10-12, j'ai besoin d'une équipe qui travaille là-bas dès huit heures du matin, de fournisseurs qui nous accompagnent, de banques partenaires gérantes", affirme Messika. L'établissement Hiba de Yossi Shetrit, un repas de 15 plats durera environ deux heures et demie et coûtera 450 shekels (120 euros).

"Ces dernières années, de plus en plus de restaurants s'inspirent des restaurants de grands chefs à l'étranger et proposent un repas dégustation. Les prix vont de 200 shekels à 700 shekels, et chacun peut choisir son repas. Il ne fait aucun doute que la cuisine israélienne progresse et nous représente avec respect dans le monde entier, mais cela a un prix", conclut Tamar Ripel du restaurant Ontopo à Tel-Aviv.