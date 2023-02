Jérusalem-Est : la démolition d'un immeuble construit illégalement reportée

Neuf familles palestiniennes regroupant une centaine de personnes au total vivent dans l'immeuble en question

A la suite de pressions internationales, la démolition d'un immeuble résidentiel construit illégalement dans le quartier palestinien de Wadi Kedum à Jérusalem-Est a été reportée sine die. Décidée par le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir et approuvée par la justice, celle-ci devait avoir lieu mardi. Des diplomates occidentaux ont ainsi indiqué que les ambassades des États-Unis, de Grande-Bretagne et d'autres pays avaient contacté le bureau du Premier ministre ces derniers jours pour exprimer leur inquiétude quant au projet de raser le bâtiment.

La décision de procéder à sa destruction avait déjà été prise en 2014 par le gouvernement de l'époque et validée par la Haute Cour, après que toutes les tentatives de parvenir à un règlement à l'amiable avec la municipalité de Jérusalem ont échoué.

L'organisation à but non lucratif "In the Place - Planners for Planning Rights" a justifié cette démolition en soulignant que le plan directeur d'aménagement de la zone limite le développement du quartier de Wadi Kedum, et empêche pratiquement toute construction de nouveaux bâtiments résidentiels. Le plan définit ainsi la zone sur lequel le bâtiment est construit comme un espace ouvert pour les sports ou les loisirs (et non pour la résidence). La municipalité avance de son côté qu'elle promeut des plans de développement d'autres quartiers palestiniens de Jérusalem comme celui d'Issawiya.

Suite à la démolition d'un avant-poste israélien illégal en Cisjordanie il y a deux semaines entreprise par le ministère de la Défense et surtout à l'attentat perpétré à Neve Yaakov qui a fait sept morts, Itamar Ben-Gvir s'était pourtant engagé à faire démolir dans délai les constructions illégales palestiniennes, y compris à Jérusalem-Est.

Si la démolition des maisons à Jérusalem-Est n'est pas une nouvelle directive, d'anciennes ordonnances de destruction n'ont pas été appliquées. Itamar Ben Gvir souhaite désormais que les exécutions de démolitions soient publiées, tandis qu'auparavant une certaine discrétion était adoptée autour de ces démolitions.

Les mêmes pressions internationales sont exercées concernant le village bédouin illégal de Khan al-Ahmar en Cisjordanie, amenant sa démolition à être sans cesse reportée.