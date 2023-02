Israël : la reprise du tourisme se poursuit avec 258 000 entrées en janvier 2023

Cette semaine, 160 voyagistes et agents de voyage du monde entier vont se rendre en Israël

La reprise du tourisme entrant en Israël se poursuit, près de 3 ans après le début de la pandémie de coronavirus qui avait anéanti le secteur touristique pendant plusieurs mois en raison des confinements successifs. En janvier 2023, 257 400 entrées dans le terrirtoire ont été enregistrées (contre 46 200 en janvier 2022 et 284 800 en janvier 2019). Cela représente une augmentation de 457 % par rapport à janvier 2022 et une diminution de seulement 9,6 % par rapport à janvier 2019, année record pour le tourisme entrant.

Cette semaine, à l'invitation du ministère israélien du Tourisme, environ 160 voyagistes et agents de voyage du monde entier vont se rendre en Israël pour faire le tour du pays. Pour la plupart des invités, il s'agit de leur première visite et ne proposent pas actuellement Israël comme destination touristique dans leur pays. Pendant leur séjour, ils se familiariseront avec les meilleurs endroits touristiques du pays et rencontreront leurs homologues locaux.

La visite se déroule dans le cadre de la manifestation annuelle "Israël : Where Else ? organisée par le ministère israélien du tourisme, qui est prévue pour coïncider avec le marché international du tourisme méditerranéen (IMTM), où ils pourront nouer davantage de contacts avec les fournisseurs touristiques locaux.

Le ministère du tourisme propose aux agents quatre itinéraires touristiques possibles : Tel Aviv et Jérusalem ; le désert et Eilat ; la spiritualité et la religion en Israël ou encore le tourisme culinaire et multiculturel.