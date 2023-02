Israël : l'eau doit être bouillie dans certaines régions suite au séisme

Les régions du nord sont concernées

Le ministère israélien de la Santé a annoncé lundi la nécessité de faire bouillir l'eau avant de la boire et de la cuisiner dans le conseil régional d'Emek Ma'a'ain et à Beit Shean dans le nord du pays, en raison de la découverte d'une turbidité inhabituelle dans l'eau, résultant apparemment du tremblement de terre qui a fait plus de 3 600 morts en Turquie et en Syrie et qui a été ressenti en Israël.

Jusqu'à nouvel ordre, l'eau doit être bouillie avant de boire, cuisiner et se brosser les dents dans les localités suivantes : Beit Shan, Gesher, Neve Or, Jordana, Hamadia, Maoz Haim, Neve Eitan, Beit Yosef, Kfar Rupin, Ein Hanatziv, Sde Eliyahu, Tirat Zvi, Tel Ta'umim, Rehov, Revia, Sde Teromot, Meriv, Malkishua, Shuluh , Reshafim , Shelafim et Nir David.

Le double séisme survenu cette nuit ainsi que vers 12h30 a été ressenti en Israël et particulièrement dans le nord du pays, plus proche de l'épicentre turc.

Une délégation de 150 soldats de Tsahal s'envole ce soir pour la Turquie afin d'aider les secours à retrouver des personnes coincées sous les décombres.