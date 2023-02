Israël : des œuvres de l'artiste Gershon Knispel jetées à même le trottoir dans la ville de Haïfa

Le peintre et sculpteur né en Allemagne était un survivant de la Shoah

Des œuvres et du matériel provenant de l'atelier de Gershon Knispel, artiste israélien majeur du 20e siècle, ont été jetés à même le trottoir dans la ville de Haïfa. C'est une passante qui vit dans le quartier où se trouvait l'atelier qui a remarqué le tas d'objets. "Il y avait des lithographies, des estampes, mais aussi des lettres, des livres d'art et des photos. Beaucoup de gens sont venus et ont pris ce qu'ils voulaient", a-t-elle raconté à la chaîne 12.

On ignore encore comment ces précieux contenus se sont retrouvés là, mais après une photo du tas d'objets postée sur Facebook, les internautes ont fait part de leur écœurement. "L'attitude envers l'histoire de l'art israélien est épouvantable, c'est une norme en Israël. L'attitude envers la culture et le patrimoine est blasphématoire", pouvait-on lire notamment.

Wikipedia Oeuvre de l'artiste israélien Gershon Knispel

Suite aux plaintes des habitants et au reportage de la chaîne 12, il a été décidé par le ministère de la Culture et la municipalité de Haïfa d'intervenir pour sauver ce qui restait à proximité de l'atelier. "Malgré le fait qu'il ne s'agisse pas d'un bien ou d'une propriété de la ville, les employés municipaux se sont déplacés pour récupérer des éléments de valeur culturelle et historique qu'il est important de conserver dans les archives de la ville", a-t-il été rapporté". "Les objets collectés ont été transférés aux archives de la ville, où ils seront stockés et soigneusement conservés."

Facebook Facebook - Le contenu de l'ancien atelier de Gershon Knispel jeté sur le trottoir

Né en Allemagne et survivant de la Shoah ,Gershon Knisfel était un peintre et sculpteur qui a vécu en Israël et au Brésil. Il appartenait au mouvement du "réalisme social" et était considéré comme l'un des principaux artistes israéliens de la seconde moitié du XXe siècle. Au cours des 60 années où il a créé, Gershon Knisfel a produit des sculptures, des dessins, des estampes et des peintures qui lui ont valu des prix dans les plus importants concours d'art du monde.

Il a eu affaire de son vivant au saccage de l'une de ses œuvres, un relief sur le mur du lycée urbain de Haïfa. En 2012, suite à la chute de quelques tuiles, la municipalité avait en effet retiré l'œuvre et l'avait jetée. En réaction, Gershon Knispel avait poursuivi les autorités en justice et avait été indemnisé de 460 000 shekels.