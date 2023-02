Annonce des lauréats du prix Wolf 2023 pour la science et l'art en Israël

Le prix Wolf a été décerné aux résidents de huit pays

Les noms des lauréats 2023 du prix Wolf pour la science et l'art ont été annoncés mardi à la résidence présidentielle israélienne, les lauréats étant originaires de cinq pays différents.

Le prix Wolf d'Israël - considéré comme la récompense la plus prestigieuse dans ce domaine après le prix Nobel - a été décerné à huit résidents de cinq pays : les États-Unis, le Canada, le Brésil, le Japon et le Royaume-Uni. Les lauréats assisteront à la cérémonie de remise du prix en juin 2023 au parlement (Knesset).

Le professeur Daniel Drucker, de l'université canadienne de Toronto, a remporté le prix Wolf en médecine pour ses travaux visant à expliquer les mécanismes et le potentiel thérapeutique des hormones entéroendocrines - des cellules productrices d'hormones disséminées dans le tissu intestinal. Le prix de mathématiques a été attribué à la professeure Ingrid Daubechies, des États-Unis, pour ses travaux sur les théories liées à l'analyse harmonique appliquée et à temps continu - une branche des mathématiques concernant la représentation de fonctions ou de signaux comme la superposition d'ondes élémentaires.

Flash90 Les lauréats de la Fondation Wolf au parlement israélien.

Le prix de chimie a été attribué conjointement aux professeurs Chuan He, Jeffery W. Kelly et Hiroaki Suga. Le prix de l'agriculture a été décerné au professeur Martinus Th. "Rien" van Genuchten pour ses travaux novateurs sur la compréhension de l'écoulement de l'eau et la prévision du transport des contaminants dans les sols.

Enfin, le prix de l'art a été attribué à Fujiko Nakaya et à Richard Long pour avoir "redéfini les possibilités de création artistique et transformé les paramètres de l'art visuel." Fujiko Nakaya, du Japon, est récompensée pour avoir été "une pionnière de longue date d'un travail qui mêle les domaines de l'art, de la nature, de la science et de la technologie" et Richard Long pour avoir été "un pionnier de l'art conceptuel centré sur l'interaction personnelle avec le monde naturel".

La Fondation Wolf, qui décerne les prix, a été fondée en 1975 par feu le Dr Ricardo Wolf, inventeur, diplomate et philanthrope, et son épouse, qui ont fait don de leur propre capital pour créer la fondation. Le prix est décerné à des scientifiques et à des artistes pour leurs réalisations "visant à faire progresser la science et l'art au service de l'humanité et de l'amitié entre les peuples, sans distinction de race, de religion, de sexe, de situation géographique ou d'opinion politique."