74e anniversaire de la Knesset : visite dans le musée de tous les trésors

Lundi, le Parlement israélien a fête son 74e anniversaire. A cette occasion, i24NEWS a été invité à visiter "la salle des trésors" du Parlement israélien, là où sont conservés les nombreux cadeaux qu'il a reçus au cours de ses décennies d'existence.

Parmi les objets présentés par Moshe Fuksman, le directeur du musée de la Knesset, des médailles, des vases, des lampes et même des ustensiles de cuisine. On y trouve aussi des verres colorés offerts par la Chambre des Lords britannique au président du Parlement lors d'une visite officielle en Angleterre, ou quatre sous-verres remis par le Sénat américain à une délégation officielle. L'un des cadeaux les plus importants conservés est une plaque d'argent reçue de l'ancien président américain Jimmy Carter après l'accord de paix avec l'Egypte. On peut y lire "Shalom - Paix - Salaam" en arabe.

i24NEWS L'album illustré du musée de la Knesset

Le musée comprend environ 1 200 cadeaux classés en différentes catégories : judaica (art juif), argenterie, montres et bijoux. Des présents uniques, qui reflètent la mode des époques. Parmi les plus originaux, un tapis précieux de très grande valeur. Quant au cadeau le plus cher jamais reçu, il s'agit d'un collier de diamants offert à un député lors d'une visite officielle au Maroc.

"Auparavant, les cadeaux offerts étaient souvent de taille imposante. Mais à l'heure actuelle, ils se font plus petits et structurés. C'est une tendance qui se retrouve partout dans le monde", indique Rafi Markovitz, responsable de la salle. Si la plupart des cadeaux que la Knesset a reçus restent entreposés, certains sont exposés aux visiteurs

Certains des objets conservés ont une valeur historique plutôt que pécuniaire. Telle cette plaque marquant la première séance de la Knesset à Tel-Aviv, où se trouvait le Parlement israélien jusqu'en décembre 1949. Ou cet album, découvert récemment dans les archives de la Knesset.

"Cet album illustré est l'une des pièces les plus anciennes de nos archives. Il répertorie tous les cadeaux reçus par la Knesset depuis son inauguration en 1949 jusqu'aux années 1960", explique Moshe Fuksman. Au total, une véritable caverne d'Ali Baba, dont les objets racontent chacun un petit bout de l'histoire d'Israël.