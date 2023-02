Israël : tremblement de terre près de Jérusalem

Le séisme a été également ressenti en Cisjordanie

Deux jours après le puissant séisme en Turquie et en Syrie, un tremblement de terre d'une magnitude de 4.4 a eu lieu ce mardi soir en Israël, près de Jérusalem. Les internautes se sont exprimés avec crainte sur les réseaux sociaux : "L'avez-vous senti?", ou encore "Il y a eu un autre tremblement de terre". "J'ai ressenti fortement la secousse à Béthel, le lit a vraiment tremblé", a écrit un internaute "Le tremblement de terre a aussi été fortement ressenti à Modiin", partage un autre internaute.

Selon les données du Centre sismologique euro-méditerranéen, le séisme a été principalement ressenti en Israël, mais a également touché la Jordanie et Damas. La télévision palestinienne a également indiqué qu'un tremblement de terre a été ressenti en Cisjordanie.

Si un séisme de même ampleur frappait Israël aujourd'hui, les experts préviennent qu'il serait désastreux. "Environ tous les 100 ans, nous avons un très fort tremblement de terre en Israël, on prévoit donc qu'Israël sera touché dans quelques années", a déclaré à i24NEWS le colonel Gili Shenhar, porte-parole du front intérieur israélien dans les situations d'urgence. "Ce sera un tremblement de terre situé entre 6,5 et 7,5 sur l'échelle de Richter. C'est une question de moment, et nous devons nous préparer."