Israël/Tempête : neige sur le Hermon, les pluies devraient faiblir au cours de la journée

Les températures resteront très froides pour la saison

La tempête Barbara qui sévit depuis trois jours en Israël a tenu ses promesses et enveloppé le mont Hermon sur les hauteurs du Golan d'un manteau blanc dans la nuit de mardi à mercredi. La neige devrait continuer de tomber jusqu'à demain jeudi. Ce matin, la hauteur de neige au niveau inférieur était de 135 cm et au niveau supérieur d'environ un mètre et demi. Le site reste pour le moment fermé aux visiteurs. Dans le même temps, le niveau de la mer de Galilée a augmenté de 4 cm le dernier jour.

La neige est également tombée dans les villes de Safed et Beit Jan où les écoles resteront fermées, ainsi que dans le Gush Etsion au sud de Jérusalem. Une légère neige devrait également faire son apparition dans la capitale.

La pluie et le vent devraient s'atténuer au long de la journée, même si des inondations sont encore attendues dans le désert de Judée et la région de la mer Morte. Les températures resteront en dessous des normales saisonnières.

La compagnie d'électricité continue de fonctionner en mode d'urgence. Tout au long de la journée de mardi, ses ouvriers ont réparé les dégâts causés par la tempête au réseau électrique.