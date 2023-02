Israël : Haotsar, la déchetterie où se cachent des "trésors" artistiques

"Pour nous, il n’y a pas de déchets, tout peut être réutilisé et transformé en œuvre d’art"

Au croisement entre art et durabilité, écologie et renaissance pour des "déchets" : Haotsar (trésor) est un projet pionnier en Israël qui vise à collecter les objets et les matériaux en passe d’être jetés pour les mettre à disposition des artistes. Lancée en début d’année par Revital Ben-Asher Peretz, conseillère du maire de Tel Aviv-Jaffa en matière d’art, en coopération avec Shahar Fardi Keslo, président de l'Union des Artistes Plasticiens, cette idée révolutionnaire remporte déjà un franc succès. Ce concept innovant permet de faire profiter les artistes d’une multitude d’objets dont se débarrassent notamment les musées mais aussi les théâtres ou encore les festivals. Disposés dans un immense entrepôt qui est une véritable de caverne d’Ali Baba, ces "trésors" font le bonheur des créateurs, qui donnent ainsi un second souffle à de la matière première destinée à l’oubli. Découverte.

"Le projet est né alors que j’exposais au musée de Tel-Aviv; on m’a fait visiter les coulisses et j’ai alors découvert un monde caché, où de nombreux cadres étaient empilés et allaient être envoyés à la poubelle. J’ai immédiatement eu le déclic et je me suis dit que pour les artistes, ce sont en réalité de vraies richesses qui ne peuvent pas être jetées. Il y avait aussi des estrades, des stands et un tas de choses incroyables. Pour nous, il n’y a pas de déchets, tout peut être réutilisé et transformé en œuvre d’art", a déclaré Shahar Fardi Keslo, à i24NEWS.

"Comme je viens du milieu artistique, j’ai tout de suite vu qu’il s’agissait de pertes énormes qui pouvaient servir à bon nombre d’artistes et j’ai voulu créer un moyen qui leur faciliterait l’accès à ces trésors, puis nous avons étendu le projet non plus uniquement au musée de Tel-Aviv mais aussi à d’autres lieux culturels", a-t-il poursuivi.

Chaque mois, Haotsar organise un jour de distribution dans une grande tente de 200m carrés, installée au 34 rue Habarzel à Tel-Aviv où les artistes se pressent pour venir chercher leur précieux butin. "Pour eux, c’est aussi très intéressant de dénicher des objets anciens qui ont une histoire personnelle", ajoute Shahar.

En rendant un immense service aux artistes indépendants, contraints de débourser de leurs poches des sommes astronomiques pour financer des matériaux coûteux pour leurs travaux, Haotsar a pour objectif d’encourager, de manière dynamique la circulation de biens très variés, la production d'œuvres originales et la naissance de nouvelles perspectives artistiques. Il combine ainsi de manière unique les valeurs économiques, sociales et environnementales, au profit de l’art.

Une source d’inspiration et de créativité

"Chaque jour, la mairie ramasse dans la rue, dans les centres commerciaux, les foires, les salles de spectacle et les lieux d'événements des milliers d’articles : bancs, jeux d'écoles, tables et chaises, meubles et tout ce qui peut convenir aux créateurs, puis les bénévoles les acheminent vers notre tente. Nous sommes une authentique source d’inspiration pour les artistes qui n’avaient pas forcément d'idées en arrivant et qui trouvent sur place les thèmes de leurs futures expos", affirme Revital.

"C’est tellement satisfaisant de voir que beaucoup d’entre eux sont venus par simple curiosité et repartent avec les pièces maîtresses de leurs oeuvres, dont ils ne soupçonnaient même pas l’existence. Le but est vraiment que cet endroit soit en perpétuel mouvement, que les gens se servent et que nous remplissions l’entrepôt sans relâche. Tout le monde y gagne. Les particuliers sont aussi invités à donner les objets dont ils se séparent", assure Revital.

De nombreuses sociétés de productions, troupes de théâtre du Cameri, d’Habima, mais aussi des troupes indépendantes mettent de côté leurs matériaux pour Haotsar. Ainsi, depuis la mise en place du projet, deux tonnes d’éléments ont déjà servi à plus de 500 artistes.

"Nous sommes dans une société de surconsommation où nous aimons accumuler le mobilier dans nos maisons, sans qu’il nous soit vraiment utile, alors que certaines personnes savent l’utiliser à bon escient", souligne Revital.

Haotsar dans les pas de Marcel Duchamp

En 1913, l’artiste français Marcel Duchamp avait créé le concept de ready-made qui consiste à choisir un objet manufacturé et à le désigner comme une œuvre d'art. Il a été le premier à dire que nous pouvons utiliser les objets déjà existants et en faire de l’art.

"Nous perpétuons cette mouvance en donnant l’opportunité aux artistes de créer non plus ex-nihilo mais à partir des merveilles que nous leur offrons" explique Revital. "Nous avons reçu des réactions très bienveillantes, les gens trouvent l’initiative fantastique et se demandent comment se fait-il qu’elle n’existait pas jusqu’à présent. C’est aussi une expérience originale qui prend de plus en plus d’ampleur".

Alors que plusieurs expositions de seconde main ont déjà été organisées ces dernières semaines grâce à ce projet, Haotsar prévoit de conquérir Jérusalem et Haïfa, au vu d’une demande grandissante et d’un "réel besoin". A l’avenir, Haotsar envisage de monter un orchestre où les musiciens joueront avec des instruments réalisés à partir des matériaux récoltés.

