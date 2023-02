Israël : le tramway de Tel-Aviv sera opérationnel en avril

Israël est le pays le plus embouteillé de l’OCDE et le pays cherche à résoudre l'engorgement croissant de la circulation.

La ministre des Transports Miri Regev a annoncé lors d'une conférence de presse que la ligne du tramway de Tel-Aviv commencera après le jour de l'Indépendance, cette année le 26 avril 2023.

"J'espère qu'après le Jour de l'Indépendance, la Ligne Rouge sera opérationnelle. Et si ce n'est pas le cas, ma politique a été claire pour eux aussi, que je ne continuerai pas avec le programme tel qu'il est. Après le jour de l'Indépendance, si elle n'est pas opérationnelle, vous découvrirez ce que je compte faire", a déclaré Miri Regev.

La ligne du métro de Tel-Aviv, qui relie Bat Yam, Jaffa et Tel-Aviv à Petah Tikva via Ramat Gan et Bnei Brak, devait commencer à fonctionner en octobre 2021. Mais le début des opérations a été reporté à novembre 2022, puis au premier trimestre de 2023. La société qui supervise l'ouverture de la ligne avait ensuite prévenu qu'elle pourrait ne pas commencer à fonctionner avant juin 2023, mais la NTA (instance responsable de la planification et de la construction du tramway de Tel-Aviv) n'a pas accepté ses conclusions et le ministère des Transports avait refusé jusqu'à aujourd'hui de s'engager sur une date.

Flash90 Des ouvriers chinois assistent à la cérémonie d'ouverture des travaux de construction du nouveau tramway de Tel Aviv, le 19 février 2017.

Dans le rapport des contrôleurs d'État publié en novembre dernier, une série de défauts de la NTA ont été énumérés, ce qui a entraîné des retards, ainsi que des estimations selon lesquelles la ligne ne serait pas ouverte à la date promise en raison du temps trop court alloué aux procédures de test - des estimations qui se sont avérées exactes.

Israël est le pays le plus embouteillé de l’OCDE et le pays cherche à résoudre l'engorgement croissant de la circulation.