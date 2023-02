La famille de l'adolescent druze israélien tué à Jénine porte plainte devant la CPI contre l'AP

Tiran Fero avait été enlevé par des Palestiniens armés dans un hôpital de Jénine où il était soigné après avoir été blessé dans un accident de la route

La famille d'un adolescent druze israélien, qui a été enlevé en novembre dernier dans un hôpital de Jénine et tué, a déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale de La Haye, demandant que l'Autorité palestinienne fasse l'objet d'une enquête sur son implication présumée. La plainte, qui a été déposée par l'Israel Law Center, indique que la responsabilité pénale de la mort de Tiran Fero incombe à l'Autorité palestinienne puisque les hommes armés qui ont enlevé l'adolescent à l'hôpital étaient membres du parti Fatah de Mahmoud Abbas.

Fero, 18 ans, a été enlevé par des Palestiniens armés dans un hôpital de Jénine où il était soigné après avoir été blessé dans un accident de la route. Selon sa famille, l'adolescent est mort lorsque les ravisseurs l'ont débranché de l'équipement médical. Son corps a été détenu par les terroristes, qui l'ont ensuite remis à Israël après les pressions de Ramallah.

Le père de Tiran, Hussam Fero, a déclaré que les services de sécurité palestiniens étaient présents à l'hôpital pendant l'enlèvement et qu'ils étaient parfaitement conscients du danger pour la vie de l'adolescent. Mais ils ont "disparu" peu avant que les militants ne l'enlèvent du centre médical.

Courtesy Les funérailles de Tiran Fero

"Au lieu de fêter l'anniversaire de mon fils le lendemain, je l'ai enterré", a déclaré le père du garçon. "Quelle barbarie impitoyable que d'enlever un garçon à l'hôpital. Assassiner un garçon innocent. Tous ces hauts responsables de la sécurité de l'Autorité palestinienne, qui étaient à l'hôpital et ont disparu de l'endroit au lieu de se battre et de le défendre, ne sont rien de moins que des meurtriers eux-mêmes. Et l'Autorité palestinienne veut devenir un État ? Elle devrait commencer par se comporter humainement et défendre les innocents dans les hôpitaux. Nous sommes brisés."

La présidente de l'Israel Law Center Adv. Nitsana Darshan-Leitner a déclaré que "le meurtre de ce garçon innocent prouve à nouveau que les terroristes sont sans retenue morale, sans respect pour la vie humaine et sans un minimum d'humanité."