L'épicentre de ce séisme de magnitude 3,3 se trouvait au sud-est de la ville d'Ariel, après un tremblement de terre dans la même zone mardi

Un nouveau séisme de magnitude 3,3 a été ressenti mercredi après-midi en Israël. Son épicentre se trouvait à une vingtaine de kilomètres au sud-est de la ville d'Ariel, en Cisjordanie, a indiqué l'Institut géologique israélien.

Dans tout le pays, des habitants ont signalé avoir ressenti des secousses. Le commandement du front intérieur de Tsahal a indiqué qu'aucun blessé ou dégât n'a été signalé. Il a ajouté que les sirènes d''alerte au tremblement de terre n'ont pas été activées, car le séisme n'a pas mis en danger les habitants.

Un scientifique de l'institut géologique d'Israël a déclaré mercredi à Ynet que le tremblement de terre meurtrier qui a frappé la Turquie et la Syrie devrait servir d'avertissement pour Israël, qui, selon lui, subira un séisme majeur "de son vivant". Le docteur Amir Sagy a exhorté les autorités à renforcer la préparation à un tel événement, alors que deux séismes dévastateurs ont secoué la Turquie et la Syrie lundi, faisant plus de 11 000 victimes.

Israël a connu un autre tremblement de terre mineur mardi. La secousse, d'une magnitude de 3,5, s'est produite à 23 h 14, heure locale, et son épicentre se trouvait à environ 15 kilomètres au sud-est de la ville d'Ariel en Cisjordanie. Sagy a déclaré qu'il n'était pas clair si les événements étaient liés, notant que ces tremblements de terre mineurs sont réguliers, affirmant toutefois qu'il est possible que ce soit le résultat des perturbations en Turquie et en Syrie.

"Il se pourrait que, parce qu'il y a eu un gros tremblement de terre dans la région nord, toute la région soit maintenant plus ou moins secouée", a-t-il dit. "Il faut toujours se rappeler que nous sommes une région qui est sujette à des tremblements de terre moyens et grands qui affecteront l'État d'Israël, et nous devrions constamment nous préparer aux tremblements de terre et tenir compte du fait qu'ils se produiront", a déclaré Sagy. Selon lui, le tremblement de terre en Turquie devait être "un signe d'avertissement général pour nous".