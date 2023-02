La femme la plus âgée de Tel Aviv décède à 104 ans

Esther Lustgarten est née en Pologne en 1918 et a immigré en Israël avec sa famille en 1924

La femme la plus âgée de Tel Aviv, Esther Lustgarten, est décédée paisiblement mercredi matin à l'âge de 104 ans, entourée de ses proches. Lustgarten est née en Pologne en 1918 et a immigré en Israël avec sa famille en 1924. Elle s'est ensuite installée au Venezuela avec son mari et ses enfants en 1951, avant de revenir en Israël en 1975.

Sa petite-fille, l'actrice de théâtre Lilian Barreto, a évoqué le lien qu'elles partageaient : "J'étais une enfant unique d'une mère célibataire, donc mes grands-parents étaient comme mon deuxième parent. Ma grand-mère a beaucoup changé au cours de sa vie. Elle recherchait toujours les critiques constructives et demandait où elle devait s'améliorer. C'était une femme inspirante et optimiste".

Lustgarten n'a commencé à fêter son anniversaire qu'à 93 ans. Jusqu'alors, elle ne savait pas quand était exactement son anniversaire. Elle était le cinquième enfant d'une famille religieuse et ses parents ne se souvenaient pas de la date exacte de sa naissance. Sa petite-fille s'est alors rendue en Pologne et a retrouvé l'acte de naissance de sa grand-mère, indiquant la date de sa venue au monde : le 8 août 1918. Depuis, la famille s'est fait un devoir de fêter chaque anniversaire, jusqu'à ce qu'elle devienne la plus vieille femme vivante de Tel Aviv.

Malgré son âge avancé, Mme Barreto affirme que sa grand-mère est restée lucide jusqu'à la fin. "Jusqu'à ce qu'elle ait 100 ans, je ne pensais même pas qu'elle vieillissait. Elle était toujours curieuse et prenait à cœur toutes les suggestions que je lui faisais, y compris lorsque je lui suggérais de prendre des cours de peinture et de poterie. Elle a gardé la forme toute sa vie et faisait de l'exercice quatre fois par jour. Elle m'a tout appris sur la famille, l'amour, la détermination et la connexion, ce qui est très cher à nos yeux."