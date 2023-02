Israël : manifestation des parents et des élèves contre la réforme judiciaire

Une grève générale est prévue lundi alors que le gouvernement s'apprête à voter la loi

Des parents et des élèves se sont rassemblés jeudi près des établissements d'enseignement en Israël et ont protesté contre la réforme juridique controversée du nouveau gouvernement. "Il n'y a pas d'éducation sans démocratie", scandaient-ils.

Des dizaines de manifestants ont bloqué l'intersection de Kfar Hayarok près de Ramat Hasharon et des manifestants se sont rassemblés, entre autres, à plusieurs endroits à Tel Aviv et Ramat Gan, ainsi qu'à Kfar Saba et dans les conseils régionaux d'Eshkol, Gezer et Brenner. Plus tard dans la journée, un convoi de protestation est prévu sur l'autoroute 1 ainsi que des manifestations devant les domiciles du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Jérusalem et à Césarée.

Les manifestations d'aujourd'hui interviennent alors que les leaders de l'opposition ont annoncé en milieu de semaine une grève qui aura lieu lundi prochain. Les leaders de la lutte appellent à manifester à Jérusalem devant la Knesset, en même temps que le vote sur les premiers volets de la réforme qui aura lieu lundi. De plus, des manifestations devraient avoir lieu dans les principales villes.

"Le plan de Netanyahou de faire passer les lois de la dictature en catimini se heurtera au peuple d'Israël, plus déterminé que jamais à préserver son indépendance. Nous appelons les citoyens à informer dès aujourd'hui leurs patrons qu'ils ne travailleront pas lundi et à descendre dans la rue. C'est une lutte importante pour la place de l'État - la lutte pour l'indépendance d'Israël en tant qu'État juif et démocratique", ont déclaré les leaders.

De nouvelles manifestations sont également prévues samedi soir dans tout le pays. Ces dernières semaines, des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour manifester.