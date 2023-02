Quatre Arabes-israéliens arrêtés pour trafic de munitions avec le Jihad islamique

Environ 150 000 balles de fusil M16 et des centaines de chargeurs de la même arme ont été transférées aux terroristes de la région de Jénine

Le service de sécurité intérieure du Shin Bet a révélé jeudi que deux citoyens israéliens et un Palestinien avaient été arrêtés au mois de décembre pour trafic à grande échelle de munitions et de chargeurs provenant des stocks de l’armée israélienne. Les israéliens appréhendés sont deux frères, Adam et Muhammad Abu Taha, du village à majorité bédouine de Tel Sheva. Le troisième homme impliqué est un Palestinien du nom de Majdi Amarna, un résident de la région de Jénine en Cisjordanie.

L'enquête du Shin Bet a révélé que les frères avaient acheté les munitions en Israël et les avaient revendues en Cisjordanie à des membres de l'organisation terroriste du Jihad islamique palestinien du village de Yabed. Environ 150 000 balles de fusil M16 et des centaines de chargeurs de la même arme ont été transférées aux terroristes de la région de Jénine. De plus, les deux frères ont également vendu des pièces d'armes à des éléments criminels dans tout le Néguev.

Shin Bet spokesperson Un fusil M-16 vendu au Jihad islamique

Un acte d’accusation a été déposé ce jeudi contre les deux frères au tribunal de district de Beer Sheva, pour utilisation de biens et d’armes à des fins terroristes, contact avec un agent étranger, commerce, transport et possession d'armes, aide à l'entrée illégale en Israël, ainsi que divers délits financiers. Un acte d'accusation devrait être déposé contre Majdi Amarna dans les prochains jours devant le tribunal militaire de Samarie.

Shin Bet spokesperson Khaled et Maanem Alaesam

Le Shin Bet a également révélé que deux autres citoyens israéliens, Khaled Alaesam et Maanam Alaesam, résidant dans le Néguev, ont également été arrêtés dans le cadre de l’enquête. Un acte acte d'accusation devrait être déposé contre eux dans les prochains jours.