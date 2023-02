Israël : le projet de loi sur le Kotel provoque l'indignation

"Le Kotel sera maintenu tel qu'il est aujourd'hui", a assuré Benjamin Netanyahou

Le parti Shas devrait présenter ce dimanche au Conseil des ministres un projet de loi qui interdirait entre autres "les tenues vestimentaires non conformes à la loi juive susceptibles de heurter les fidèles" au Mur occidental. Selon la proposition, quiconque arrivera sur le site considéré comme le plus saint du judaïsme avec une chemise courte ou avec un instrument de musique sera condamné à six mois de prison ou à une amende de 10 000 shekels (2657 euros). De plus, le projet de loi interdit de fumer dans l'espace de prière, les prières mixtes entre hommes et femmes, et spécifiquement pour les femmes, il leur serait interdit de revêtir le châle de prière, porter les phylactères, sonner du shofar ou lire la Torah.

Le projet de loi a provoqué un tollé et de nombreuses condamnations - également au sein de la coalition. Le ministre de la Culture et des Sports, Miki Zohar, a publié une déclaration disant que le maintien du statu quo est "essentiel" pour maintenir l'unité du peuple : "Le mur Occidental appartient à tous le peuple d'Israël et est sacré pour tous les Juifs. Il n'y a pas besoin de lois pour maintenir le caractère sacré du lieu", a-t-il affirmé.

Aussi, le plus grand site d'information haredi (ultra-orthodoxe) d'Israël, Kikar HaShabbat, a publié jeudi un éditorial dénonçant le projet de loi du parti Shas. "Emprisonnement pour vêtements immodestes ; La loi ultra-orthodoxe qui va augmenter la profanation du Mur occidental", a titré l'éditorial. "Il est clair que ce projet de loi ne fera qu'augmenter les provocations au Mur occidental et intensifier la profanation du lieu le plus sacré [pour les Juifs] - tout en augmentant la polarisation de la nation et la haine des communautés religieuses", a indiqué Kikar HaShabbat. L'éditorial explique que le projet de loi du Shas "n'est pas digne du caractère sacré du Mur occidental" et qu'il "provoque un tollé public et politique - à juste titre."

"Ce projet de loi s'explique par l'apparition du groupe 'Les femmes du Kotel' qui se réunissent au début du mois pour prier sur l'esplanade du Mur occidental. Elles revêtissent le talit (châle) et parfois aussi les tefilins (phylactères) et cela provoque un malaise chez les fidèles orthodoxes. Avec cette loi, le parti Shas cherche à mettre fin à la présence de ce groupe de femmes au Kotel", explique Daniel Haïk, analyste politique i24NEWS. Ce projet de loi pourrait également être un appel du pied de Aryeh Déri pour mettre le Premier ministre dans l'embarras car Déri est pressé de revenir au gouvernement. Au sein du Likoud, le retour de Déri n'est pas accepté par tous", a poursuivi l'analyste.