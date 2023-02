Le système judiciaire israélien a besoin d’une évolution, pas d’une révolution. Par Emmanuel Navon

Au lieu de rétablir un équilibre enfreint par trois décennies de jurisprudence abusive, ces réformes remplaceront un déséquilibre par un autre

La controverse autour des changements constitutionnels proposés par le gouvernement Netanyahou laisse beaucoup d’observateurs perplexes. Si elles sont adoptées, les réformes présentées par le ministre de la justice Yariv Levin auront-elles pour effet de renforcer ou d’affaiblir la démocratie israélienne ? Selon Netanyahou et ses soutiens, Israël est dirigé par une confrérie non-élue de juristes qui passe outre la volonté populaire. Selon les opposants de Netanyahou, limiter les prérogatives du pouvoir judiciaire sonnera le glas de la République israélienne. Qui faut-il croire ? Ni l’un ni l’autre.

Il y a deux raisons pour lesquelles le nouveau gouvernement compte limiter le pouvoir judiciaire : 1) L’activisme judiciaire ; 2) Les procès de Netanyahou.

Commençons par la deuxième raison. Lors de ses quinze années cumulées à la tête du gouvernement, Netanyahou a bloqué toutes les tentatives de limiter l’activisme judiciaire. Il a déclaré à plusieurs reprises (dont dans ce discours) qu’un pouvoir judiciaire indépendant et fort est la pierre angulaire de toute démocratie. Il s’est également enorgueilli (par exemple dans cette interview) d’avoir personnellement bloqué tous les projets de lois destinés à amenuiser le "gouvernement des juges", tels que l’audience publique des candidats à la Cour suprême, la réduction de l’intérêt à agir (locus standi), ou la réforme du comité de nomination des juges.

Yariv Levin a déclaré à la Knesset que l’inculpation de Netanyahou avait "fortement contribué" à la prise de conscience d'une nécessaire réforme du système judiciaire

Netanyahou est à présent en faveur de ces réformes, et d’autres encore (en particulier la scission des prérogatives du Conseiller juridique du gouvernement afin de nommer un nouveau Procureur général proche de Netanyahou et qui mettra son procès en suspend). Récemment (le 16 janvier), Yariv Levin a déclaré à la Knesset que l’inculpation de Netanyahou avait "fortement contribué" à la prise de conscience d'une nécessaire réforme du système judiciaire.

Olivier Fitoussi/Flash90 La salle plénière lors de la cérémonie de prestation de serment de la 25e Knesset, à Jérusalem

La première raison de la réforme, en revanche, est justifiée (bien que la réforme elle-même, dans son état actuel, ne le soit pas à mes yeux). En l’absence d’une constitution écrite, le mécanisme de séparation des pouvoirs en Israël s’est développé de façon empirique. Lors des trois premières décennies qui suivirent l’indépendance d’Israël en 1948, le parti socialiste (ou Mapaï) domina la vie politique du pays. En l’absence d’un parlement bicaméral, d’un véto présidentiel, et d’élections régionales pour la Knesset, le seul contre-pouvoir à l’exécutif est la Cour suprême.

Menahem Begin ne tarissait pas d’éloges sur le système judiciaire précisément parce que les juges étaient son seul bouclier dans un système dominé par David Ben-Gourion. Dans la politique israélienne contemporaine, l’activisme judiciaire est décrié par la droite et défendu par la gauche. Mais c’était le contraire il y a cinquante ans. Yitzhak Rabin démissionna en 1977 parce que le Procureur général de l’époque, Aharon Barak, décida de le mettre en examen à cause d’un compte bancaire en dollars qu’il détenait avec sa femme aux Etats-Unis (la démission de Rabin ouvrit la voie à la victoire historique du Likoud la même année).

En l’absence d’une constitution écrite, le mécanisme de séparation des pouvoirs en Israël s’est développé de façon empirique

La Cour suprême israélienne devint plus activiste sous les présidences de Meïr Shamgar (1983-1995) et d’Aharon Barack (1995-2006). C’est à cette époque que la Cour introduit cinq changements fondamentaux dans le droit constitutionnel israélien en déclarant que :

1) Les lois fondamentales d’Israël constituent collectivement et de facto une Constitution, et que la Cour est autorisée à invalider a posteriori des lois jugées anticonstitutionnelles ;

2) Tout est justiciable, c’est-à-dire que la Cour peut juger de toute question même si elle n’est pas proprement juridique ;

3) Il n’y a plus d’intérêt à agir (ou locus standi), ce qui signifie que quiconque peut saisir la Cour suprême sans avoir à prouver une quelconque atteinte à ses droits ;

4) Les avis du Conseiller juridique du gouvernement ne sont pas de simples conseils mais des décisions auxquelles le gouvernement doit se plier ;

5) La Cour suprême peut invalider des décisions gouvernementales non seulement lorsque celles-ci sont illégales mais également "déraisonnables" (aux yeux de la Cour).

Certains de ces principes sont la norme dans de nombreuses démocraties. Mais, en Israël, ils n’ont pas été décidés par le législateur et n’ont pas fait l’objet d’un débat public. Ils ont tout simplement et unilatéralement été imposés par la Cour suprême. Ces excès du pouvoir judiciaire ont atteint un nouveau sommet en 2018 après que la Knesset a voté une loi fondamentale qui définit officiellement Israël comme un Etat-nation. Comme on pouvait s’y attendre, la Cour fut saisie par les députés et les organisations civiles opposés à la loi. Selon sa propre doctrine (à savoir que les lois fondamentales ont un statut constitutionnel) la Cour n’était pas compétente et aurait dû rejeter le pourvoi sans jugement. Elle n’en fit rien. La Cour annonça, par une révision soudaine de sa propre doctrine, qu’elle se considérait compétente pour invalider des lois fondamentales. La loi Israël : Etat-nation ne fut pas invalidée, non pas parce que la Cour se déclara incompétente mais parce qu’elle ne trouva rien à redire de la loi elle-même.

La loi Israël : Etat-nation ne fut pas invalidée, non pas parce que la Cour se déclara incompétente mais parce qu’elle ne trouva rien à redire de la loi elle-même

Ce nouvel ordre constitutionnel a produit un déséquilibre parce qu’il donne le dernier mot au pouvoir judiciaire sur des questions de politique, et parce qu’il a transformé, de facto, la Cour suprême en seconde chambre utilisée par les députés dès qu’ils perdent un vote à la Knesset. Ajoutez à cela que la gauche israélienne continue de payer le prix électoral de l’échec du processus d’Oslo, tout en pouvant compter sur des juges qui lui sont majoritairement favorables, et vous comprenez pourquoi la droite israélienne accuse le « gouvernement des juges » de lui dérober ses victoires électorales.

Yonatan Sindel/Flash90 Le président de la Cour suprême Esther Hayut et les juges de la Cour suprême à Jérusalem, le 5 janvier 2023

C’est pourquoi l’activisme judiciaire fait partie de la division droite-gauche dans la politique israélienne. Ayant obtenu une majorité après cinq élections consécutives et inconcluantes, et ayant à sa tête un Netanyahou qui s’est métamorphosé de garant du système judiciaire en son inquisiteur, la droite pro-Netanyahou est grisée par sa victoire.

Les réformes présentées par Yariv Levin le 4 janvier 2023 incluent les éléments suivants :

1) Le gouvernement (donc le Premier ministre) nommera les juges de la Cour suprême ;

2) La Cour perdra son droit de regard sur la législation de la Knesset car cette dernière pourra relégiférer avec une simple majorité de 61 les lois invalidées par la Cour (« clause dérogatoire ») ;

3) La Cour ne pourra plus évoquer le principe de « manque de raisonnabilité » pour invalider des décisions gouvernementales ;

4) Les décisions des conseillers juridiques du gouvernement cesseront d’être exécutoires.

Si ces changements venaient à être adoptés en bloc, il n’y aurait plus de contre-pouvoir au pouvoir exécutif.

Au lieu de rétablir un équilibre enfreint par trois décennies de jurisprudence abusive, ces réformes remplaceront un déséquilibre par un autre. Il est en revanche nécessaire et possible de rétablir une séparation équilibrée des pouvoirs avec un soutien public large, grâce aux réformes brièvement résumées ci-dessous.

Si ces changements venaient à être adoptés en bloc, il n’y aurait plus de contre-pouvoir au pouvoir exécutif.

Le principe de justiciabilité (les pouvoirs de révisions de la Haute Cour) doit être clairement délimité et ne pas s’appliquer à toutes les décisions gouvernementales et à toutes les lois de la Knesset. Le principe de « manque de raisonnabilité » doit être restreint sans pour autant être éliminé – comme l’a proposé d’ailleurs le Juge Noam Solberg.

L’intérêt à agir (locus standi) ne doit s’appliquer qu’aux individus directement concernés par la loi ou par la décision gouvernementale qu’ils contestent. Tant l’invalidation des lois que le pouvoir de re-légifération de la Knesset (clause dérogatoire) doivent reposer sur une majorité qualifiée. Il faut qu’Israël adopte une Charte de droits fondamentaux parallèlement à une éventuelle clause dérogatoire, et que cette clause ne soit pas applicable aux droits fondamentaux. Le pouvoir d’invalidation de la Haute Cour ne doit pas s’appliquer aux lois fondamentales, mais d’un autre côté, la Knesset ne doit pas pouvoir ajouter arbitrairement l’adjectif « fondamentale » à toute loi de son choix.

De telles réformes doivent faire l’objet d’un débat public et être soutenues par une majorité large. N’oublions pas que la coalition actuelle contrôle 53% de la Knesset mais n’a obtenu que 48,38% des voix de l’électorat. Il n’est pas raisonnable d’adopter des réformes aussi radicales et controversées avec le soutien de moins de la moitié de l’électorat.

Quant au comité de nomination des juges, il a déjà été reformé et ce de façon efficace. Ce comité est composé de neuf membres : deux ministres (dont le ministre de la justice), deux députés, deux membre du barreau, et trois juges de la Cour suprême (dont son président). L’affirmation selon laquelle « les juges nomment leurs remplaçants » n’était pas sans fondement dans le passé car, jusqu’en 2008, les trois juges de la Cour suprême se mettaient d’accord avec les deux avocats du barreau et disposaient ainsi d’une majorité automatique qui leur permet d’imposer leurs candidats. Mais cela n’est plus le cas. En 2008, Gideon Sa’ar amenda la loi qui exige à présent une majorité de sept membres sur neuf. Tous les membres du comité sont donc acculés au compromis. Ce mécanisme, qui a permis à des Gardes des Sceaux conservateurs tels qu’Ayelet Shaked et Gideon Sa’ar de bloquer des candidats activistes et de nommer à leur place des juges modérés, prouve que des réformes graduelles et efficaces sont possibles.

Tomer Neuberg/Flash90 Les travailleurs du secteur de la hi-tech défilent à Tel Aviv pour protester contre la refonte du système judiciaire prévue par le gouvernement, le 31 janvier 2023

Le professeur Moshé Koppel a écrit récemment que « des arrangements parfaitement raisonnables soutenus par un consensus large sont à portée de main. » J’espère qu’il a raison, mais j’en doute. Tant Yariv Levin que Simhah Rothman (qui préside la Commission des Lois de la Knesset) sont des dogmatiques qui ne tendent pas au compromis.

Quant à Netanyahou, tout indique qu’il veut neutraliser le système judiciaire et contrôler les médias. Il a instruit son ministre des Communications de fermer la chaîne de télévision publique, ou tout au moins de lui couper les fonds. Dans son autobiographie Bibi, Netanyahou accuse le Parquet et les médias d’avoir comploté pour l’écarter du pouvoir. Le message subliminal du livre est que "Bibi" est un don du Ciel et qu’il est de l’intérêt d’Israël qu’il se maintienne au pouvoir.

Viktor Orbán, le premier ministre autocratique le la Hongrie, est devenue la mascotte de l’entourage de Netanyahou

Lorsque j’écrivais, avant les élections de 2022, qu’une victoire de Netanyahou rapprocherait Israël du modèle hongrois, je ne m’attendais pas à ce que les faits me donnent raison aussi rapidement. Viktor Orbán, le premier ministre autocratique le la Hongrie, est devenue la mascotte de l’entourage de Netanyahou. Le directeur du « Tikvah Fund » (proche de Netanyahou) a récemment été reçu par Orbán, qui a partagé la photo de la rencontre sur son compte Twitter. Yaïr Netanyahou – le fils de – a été invité à parler à une conférence organisée par une plateforme universitaire contrôlée par Orbán. Gadi Taub, un universitaire israélien qui est passé de l’extrême gauche à l’extrême droite et qui a rejoint la chorale des trolls pro-Netanyahou sur les réseaux sociaux, fait depuis récemment partie de l’un des think tanks Orbán.

Orbán contrôle les médias hongrois via ses amis fortunés ; il a soumis la pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif ; il a purgé les universités ; il a remplacé une économie qui devint libre après la fin du communisme par une économie kleptocratique ; il a manipulé les circonscriptions pour assurer sa réélection (« gerrymandering ») ; et il a brisé la solidarité de l’OTAN pour s’aligner à la Russie. Autrement dit, il ferait honte à Ronald Reagan et à Margaret Thatcher. Ceux qui affirment qu’ Orbán est un conservateur sont en réalité ses dupes. Et le fait qu’ Orbán soit devenu le modèle des intellectuels qui entourent Netanyahou me rend sceptique sur la possibilité d’arriver à un "arrangement raisonnable", soutenu par un "consensus large", pour adopter les réformes nécessaires et modérées dont le système judiciaire israélien a besoin.

