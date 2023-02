Israël, de nation non grata à champion de l'aide humanitaire

Tsahal a débarqué sur le sol rwandais en 1994, avec dans ses bagages un hôpital de campagne complet

Des équipes israéliennes de secouristes s'activant sur les lieux d'attentats et de catastrophes naturelles à travers le monde sont aujourd'hui des images courantes, devenues presque évidentes. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, loin de là.

Raphaël Jérusalmy, ancien officier des renseignements de Tsahal, s'est remémoré une situation particulièrement choquante sur le plateau d'i24NEWS : "En 1989, un violent séisme a frappé la Turquie, d'une amplitude proche de celui qu'elle vient de connaître. A ce moment là, j'étais de garde au quartier général de l'armée à Tel Aviv. Dans la nuit, Tsahal a rassemblé du matériel, des couvertures, des tentes, tout ce qu'il était possible de trouver pour venir en aide aux sinistrés, puis nous avons contacté la Turquie pour l'informer que nous étions prêts à décoller pour acheminer le matériel. Mais à notre grande surprise, la Turquie a catégoriquement refusé notre aide".

A l'époque en effet, hormis pour quelques pays, Israël était considéré comme une nation non grata pour son aide humanitaire, y compris par l'ONU et la Croix rouge. "Il a fallu attendre 1994 et des négociations entre le ministère des Affaires étrangères israélien avec les Nations unies, pour qu'Israël commence à être envisagé comme un possible acteur des secours à travers le monde", souligne Raphaël Jérusalmy. "Après cette décision, une équipe israélienne a effectué un voyage d'étude en Autriche et en Suisse où les armées sont traditionnellement perçues comme expérimentées en matière d'opérations humanitaires... Nous avons pris quelques notes que nous avons rangées dans un tiroir".

Le tournant se produit trois mois plus tard, alors que les massacres au Rwanda provoquent la fuite d'un demi-millions de refugiés vers la frontière avec le Zaïre. "Tout les pays ont été appelés à la rescousse dont, enfin, Israël", se souvient l'ancien officier. "D'après Itshak Rabin, le Premier ministre de l'époque, seul Tsahal était capable de mener une telle mission sur le plan des capacités logistiques et budgétaires".

Tsahal débarque sur le sol rwandais en 1994 avec, dans ses bagages, un hôpital de campagne complet, comprenant des salles d'opérations, de radiographie et des laboratoires, et des pontes en médecine et en chirurgie israéliens pour gérer le tout. "C'était un phénomène inédit, car les ONG présentes sur les lieux de catastrophes avaient seulement pour habitude d'ouvrir des dispensaires ou des petites cliniques", raconte l'ancien officier.

Au fil du temps, cette première expérience s'est muée en "marque de fabrique" israélienne. Tsahal est en effet reconnu aujourd'hui pour ses capacités à déployer des hôpitaux de campagne complets et perfectionnés en 24 heures, n'importe où dans le monde. Concernant les recherches dans les décombres, l'armée israélienne est aussi à la pointe, grâce à ses moyens technologiques, mais aussi à l'entraînement de ses chiens, particulièrement performants pour retrouver des personnes ou des corps. "Cette expérience accumulée à travers le monde servira le jour venu au front intérieur de l'armée, pour venir en aide à la population israélienne en cas de guerre ou de catastrophe naturelle", conclut Raphaël Jérusalmy.