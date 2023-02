Israël : deux morts dans un attentat à la voiture-bélier à Jérusalem, plusieurs blessés

Le terroriste a été neutralisé

Deux morts, un jeune homme de 20 ans et un garçon de six ans ont été tués et au moins cinq autres personnes ont été blessées, dans une attaque à la voiture-bélier contre un arrêt de bus, près du quartier de Ramot à Jérusalem.

Parmi les autres victimes figurent deux hommes d'une vingtaine d'années dans un état grave, un homme d'une quarantaine d'années dans un état modéré et un garçon de 10 ans dans un état léger, ont indiqué les responsables médicaux. Les victimes ont été emmenées aux hôpitaux Shaare Zedek et Hadassah Mount Scopus dans la capitale.

Des témoins ont rapporté que le conducteur a dévié de la voie, accéléré et percuté des personnes se tenant à l'arrêt de bus sur le bord de la route. "Le terroriste, un palestinien avec une carte d'identité israélienne âgé de 30 ans, est issu d'Issawiya et a foncé sur un groupe de civils, une famille entière a été impactée par la voiture", a précisé Matthias Inbar, spécialiste des questions sécuritaires sur i24NEWS.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est régulièrement informé des détails de l'attentat de Jérusalem et a ordonné d'augmenter les forces dans le secteur et de sceller la maison du terroriste avant sa destruction.

"Je m'engage à faire absolument tout pour apporter la sécurité aux citoyens d'Israël avec l'aide de Dieu. Nous avons affaire à des monstres qui nous rappellent encore et encore qui est le véritable ennemi et que nous devons tous être frères et unis", a tweeté le ministre des Finances Betsalel Smotrich.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a commenté a affirmé a ordonné à la police dans une allocution de "déployer des barrages routiers autour d'Issawiya pour assurer la dissuasion". "Nous allons évaluer la situation et devons agir de manière décisive et ferme pour protéger nos enfants", a-t-il ajouté.

Le porte-parole du Hamas Hazem Kassem a salué "l'action héroïque à Jérusalem" qui est "une réponse naturelle à tous les crimes de l'occupation contre le peuple palestinien, dont le dernier en date est le massacre du camp de réfugiés d'Aqabat Jaber". Les Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, la branche militaire du mouvement Fatah a également salué l'opération qu'elle considère comme "une réponse naturelle aux crimes de l'occupation contre notre peuple partout dans le monde, et nous confirmons que la résistance continuera son activité tant que l'occupation restera sur notre terre et profanera notre sainteté".