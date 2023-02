Jérusalem : l'appartement où vivait le terroriste de 13 ans auteur d'un attentat à l'arme à feu mis sous scellés

Deux civils israéliens - un père et son fils - ont été blessés dans l'attaque

Tsahal a annoncé qu'elle allait sceller l'appartement où vivait Muhammad Aliwa, le terroriste palestinien de 13 ans auteur de l'attaque dans la Cité de David à Jérusalem le mois dernier. L'habitation devrait ensuite être détruite.

Deux civils israéliens - un père et son fils - ont été blessés dans l'attentat perpétré à l'arme à feu, l'un grièvement et l'autre moyennement. L'adolescent palestinien avait emprunté l'arme de son père pour perpétrer l'attaque. Juste avant, il avait laissé un mot à sa mère lui demandant "de ne pas être fâchée contre lui' et lui assurant qu'il allait "la rendre fière".

From Twitter acount of Muhammad Aliwat Mahmoud Aliat, 13 ans, qui a mené une attaque contre des Juifs samedi à Jérusalem

Il a été mis en évidence après l'attaque que les manuels scolaires du terroriste qui étudiait au collège étaient truffés d'incitation au terrorisme et à la haine des juifs.

La veille de cet attentat, une autre attaque à l'arme à feu devant la synagogue du quartier de Neve Yaakov à Jérusalem a fait sept morts.

Ces deux actes terroristes s'inscrivent dans un contexte de fort regain de violence. Vendredi, une attaque à la voiture-bélier contre un arrêt de bus près du quartier de Ramot à Jérusalem a fait trois mort, dont deux jeunes garçons.