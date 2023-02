Le retour au judaïsme du célèbre mannequin israélien Shlomit Malka

"Elle s'est effectivement rapprochée de la religion et semble heureuse et épanouie"

La célèbre mannequin et présentatrice de télévision israélienne Shlomit Malka, se serait récemment rapprochée du judaïsme, et aurait notamment commencé à observer scrupuleusement le shabat.

C'est à New York, où elle s'est récemment installée pour se lancer dans une carrière internationale, que la jeune femme de 29 ans aurait initié ce changement. "Shlomit respecte toutes les lois du shabbat : elle ne parle pas au téléphone, ne sort pas et fait le kiddouch", a confié son entourage. "Elle a toujours été très spirituelle. Elle s'est effectivement rapprochée de la religion et semble heureuse et épanouie", a affirmé un proche.

Il y a quelques mois, Shlomit Malka, dont les parents sont originaires du Maroc et d'Ukraine, a posté sur les réseaux sociaux un message souhaitant un agréable "Shabbat Shouva" - le shabat tombant pendant la période de l'année où il est demandé aux Juifs de faire repentance de leurs fautes et de se rapprocher de Dieu - avec une citation du rabbin Kook, célèbre décisionnaire.

Selon le judaïsme, le samedi - shabbat - est un jour chômé au cours duquel il est interdit notamment de travailler, d'utiliser l'électricité ou les moyens de transport. Autant de règles qui sont généralement difficilement compatibles avec les exigences du milieu de la mode qui demande une grande disponibilité.

Shlomit Malka, qui a divorcé il y a moins d'un an de l'acteur israélien Yehouda Levy après quatre ans de mariage, a été le visage de campagnes pour Chanel, Lancôme, Ralph Lauren ou Bershka. Elle est entrée en 2013 dans le classement des dix mannequins les mieux payés en Israël. En 2017, elle avait été victime d'un grave accident de trottinette électrique à Tel Aviv, dont elle s'était finalement rétablie et qui l'avait amenée à faire campagne pour le port du casque, qu'elle-même ne portait pas ce jour-là.