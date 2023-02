Le président américain répondait à une tribune du principal éditorialiste du New York Times, favorable aux opposants du gouvernement

La position officielle du président américain, Joe Biden, sur le projet de réforme du système judiciaire du gouvernement israélien a été publiée dimanche, pour la première fois dans une tribune du principal éditorialiste du New York Times Thomas Friedman. Le locataire de la Maison-Blanche, relaye Friedman, lui a déclaré que "la sagesse de la démocratie américaine et de la démocratie israélienne est qu'elles sont toutes deux fondées sur des institutions fortes, sur des freins et contrepoids et sur l'indépendance du système judiciaire. Il est très important de parvenir à un consensus sur les changements fondamentaux afin de s'assurer que la population y adhère et qu'ils puissent être maintenus."

Dans son éditorial, Friedman explique avoir "vu aux informations" qu'"au moins 50 000 Israéliens sont revenus manifester contre les projets de Benjamin Netanyahou d'abolir l'indépendance de la Cour suprême et de la lui subordonner alors qu'il a des procès pour corruption". Je me suis alors posé une question simple : "Qu'en pense le président Biden ?'". Friedman a souligné que Biden est l'un des présidents les plus pro-israéliens de tous les temps, même s'il a une longue connaissance de Netanyahou basée sur le respect mutuel. "C'est pourquoi je suis sûr que peu importe ce que Biden a à dire sur Israël, cela vient d'une réelle préoccupation." Et de publier la réponde du Président Biden dans le New York Times.

Une ingérence pour le moins inédite, mais qui risque de peser. D'autant que le secrétaire d'Etat Antony Blinden avait lui même, lors de son voyage en Israël, manifesté ses réticences à la mise ne place d'une telle réforme. "C'est la première fois que je me souviens que le président des États-Unis fait référence à un débat interne israélien sur la nature même de la démocratie dans le pays", a poursuivi Friedman. "Et bien qu'il s'agisse d'une référence de seulement 46 mots : cette déclaration arrive à un moment crucial et peut dynamiser et étendre l'opposition déjà importante à ce que les opposants de Netanyahou appellent un 'coup d'État légal' qui éloignera Israël du camp des États démocratiques et le rendra similaire à la Turquie, la Hongrie et la Pologne."

Samedi soir, des dizaines de milliers d'Israéliens ont à nouveau manifesté contre le projet de réforme judicaire du gouvernement, alors que la première partie du texte va être soumis à la Knesset en première lecture dans le courant de la semaine.