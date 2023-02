Israël : le gouvernement approuve la création d'un comité ministériel pour les situations d'urgence

"Préparer le front intérieur à des scénarios d'urgence, notamment les tremblements de terre et la guerre, est une tâche majeure qui incombe à l'État d'Israël"

Le gouvernement israélien a approuvé dimanche lors de sa réunion hebdomadaire la création d'un comité ministériel pour les situations d'urgence, qui incluent les tremblements de terre, et qui sera dirigé par le ministre de la Défense Yoav Gallant.

Le comité s'occupera, entre autres, des plans visant à protéger les infrastructures du pays, des plan de renforcement des bâtiments publics et de la formulation de plans pluriannuels dans le cadre des évaluations des différents scénarios d'urgence.

En ce qui concerne les tremblements de terre, le comité veillera à ce que les ministères et les autorités locales se préparent à tout scénario et à ce qu'ils renforcent les bâtiments publics et privés, tout en améliorant la réponse aux situations d'urgence.

"Préparer le front intérieur à des scénarios d'urgence, notamment les tremblements de terre et la guerre, est une tâche majeure qui incombe à l'État d'Israël. Conformément à la décision du gouvernement, le ministère de la Défense a accepté de prendre la direction de ce dossier", a déclaré le ministre de la Défense Yoav Gallant.

"La capacité de l'État d'Israël à promouvoir une solution qui empêchera l'effondrement de nombreux bâtiments dans une situation de crise, est conditionnée par une rénovation urbaine anticipée dans des conditions de non-viabilité économique. La solution réside dans l'attribution de terrains supplémentaires, au nom de l'État, dans les zones de demande, afin que l'opération globale génère un bénéfice pour le promoteur et l'opérateur", a-t-il poursuivi.

Cette décision intervient une semaine après qu'un puissant séisme à fait plus de 28.000 morts en Turquie et en Syrie, pays proches de l'Etat hébreu.