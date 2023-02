Israël : une femme se déshabille au Mur Occidental pour protester contre la loi du parti Shas

"Le Mur Occidental doit rester unificateur et en dehors de toute controverse et provocation"

Une femme s'est déshabillée ce dimanche au Mur Occidental (Kotel) pour protester contre le projet de loi du parti Shas, punissant les vêtements impudiques sur le lieu saint. La police a interpellé la femme de 35 ans pour "comportement indécent en public". "Je suis profondément choqué et peiné par la provocation méprisable qui a eu lieu ce matin sur l'esplanade du Mur occidental, piétinant la sainteté du lieu", a réagi le rabbin du Mur Occidental et des Lieux Saints.

Tomer Neuberg/Flash90 Aryeh Deri, chef du parti Shas, à Ramat Gan, en Israël

Rafi Perlstein, un juif religieux arrivé ce matin au mur des Lamentations qui a rencontré la femme en sous-vêtements, a déclaré à Channel 12 : "C'est une provocation choquante et une profanation du lieu saint".

Le projet de loi présenté jeudi et retoqué avait provoqué un tollé et de nombreuses condamnations. "Il n'y a pas besoin de lois pour maintenir le caractère sacré du lieu", avait affirmé le ministre de la Culture et des Sports, Miki Zohar. Le plus grand site d'information haredi (ultra-orthodoxe) d'Israël, Kikar HaShabbat, avait lui aussi publié jeudi un éditorial dénonçant le projet de loi: "Il est clair que ce projet de loi ne fera qu'augmenter les provocations au Mur occidental et intensifier la profanation du lieu le plus sacré tout en augmentant la polarisation de la nation et la haine des communautés religieuses", avait indiqué Kikar HaShabbat.